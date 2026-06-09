El coste por hora trabajada se dispara casi un 5% en el primer trimestre de 2026 y el sector educativo lidera las subidas

Los costes que asumen las empresas españolas por cada hora trabajada registraron una fuerte aceleración en el arranque del año 2026.

Según los datos del Índice de Coste Laboral Armonizado publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (⁠INE), el coste laboral neto avanzó un 4,9% interanual en su serie corregida después de eliminar la distorsión que provocan las variaciones en los días laborables del trimestre.

El dato bruto se situó algo por debajo, en el 5,3%, debido al impacto de un menor número de días laborables en los tres primeros meses de 2026.

Por su parte, la variación del Índice de Coste Laboral Armonizado entre el primer trimestre de 2026 y el cuarto trimestre de 2025 fue del 1,9%.