El coste por hora trabajada se dispara casi un 5% en el primer trimestre de 2026 y el sector educativo lidera las subidas
- Donde menos crecieron los costes laborales fue en servicios de suministro de agua
- La variación trimestral del coste por hora trabajada fue del 1,9%
Los costes que asumen las empresas españolas por cada hora trabajada registraron una fuerte aceleración en el arranque del año 2026.
Según los datos del Índice de Coste Laboral Armonizado publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste laboral neto avanzó un 4,9% interanual en su serie corregida después de eliminar la distorsión que provocan las variaciones en los días laborables del trimestre.
El dato bruto se situó algo por debajo, en el 5,3%, debido al impacto de un menor número de días laborables en los tres primeros meses de 2026.
Por su parte, la variación del Índice de Coste Laboral Armonizado entre el primer trimestre de 2026 y el cuarto trimestre de 2025 fue del 1,9%.
Educación lidera las subidas de costes laborales
El comportamiento de los costes laborales por hora en España reflejó una fuerte disparidad entre los diferentes sectores económicos en el primer trimestre.
El sector de la educación encabezó las subidas en los tres primeros meses del año, con un notable repunte del 9,1%, seguido de cerca por las actividades de construcción y el apartado de otros servicios. Estos dos sectores registraron según el INE, un incremento idéntico del 7,3% en sus tasas anuales.
En claro contraste, otras ramas de actividad mostraron una notable contención en sus costes durante el mismo periodo. El suministro de agua, las actividades de saneamiento y la gestión de residuos apenas variaron en comparación con el año anterior, con un leve aumento del 0,1%; mientras que la hostelería y las actividades artísticas experimentaron subidas moderadas del 1,8% y del 2,0%, respectivamente.
El Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) sirve principalmente para medir y comparar la evolución de los costes laborales entre los países de la Unión Europea de forma homogénea y sin distorsiones metodológicas.