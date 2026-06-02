El paro cae a mínimos desde 2008 en Cantabria con 27.272 desempleados registrados en mayo

El paro registrado en las oficinas de empleo bajó en 653 personas en mayo en Cantabria en relación al mes anterior (-2,34 %) hasta los 27.272 desempleados, un descenso superior a la media nacional (-1,54 %) y el cuarto mayor por comunidades autónomas, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de mayo desde 2008. En el último año, el desempleo acumula un descenso de 617 parados, lo que supone un 2,2 % menos, lo que hace que sea la cuarta con menor caída interanual, por debajo del descenso nacional (-5,47 %).

Por sectores, el paro descendió en todos, sobre todo en servicios, donde bajó en 561 personas, aunque sigue concentrando la mayor parte de los parados (20.718), seguido de la industria (2.006) y de la construcción (1.684).

En cuanto a sexos, de los 27.272 desempleados registrados en mayo, 16.181 fueron mujeres, 388 menos (-2,3 %) y 11.091, hombres, lo que supone un descenso de 265 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-2,3 %).

En mayo se registraron 14.113 contratos en Cantabria, un 5,1% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 3.869 fueron indefinidos, cifra un 1,3% superior a la de mayo del año anterior y 10.244 temporales, un 7,3% menos.