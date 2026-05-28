EE.UU. ataca dos supuestas narcolanchas en dos días y deja tres muertos y dos heridos
- El último ataque ha sido este jueves, con dos muertos; y el primero el miércoles, con un muerto y dos supervivientes
- Al menos 190 personas han muerto en más de 60 ataques reportados en el mar Caribe o en el Pacífico
Tres personas han muerto y dos han resultado heridas en dos ataques de Estados Unidos a supuestas narcolanchas en menos de dos días.
El último ataque del Ejército estadounidense ha sido este jueves a una embarcación en el Pacífico oriental, en la que ha habido dos hombres fallecidos. Ninguno de los tripulantes de la nave ha sobrevivido al ataque que forma parte del operativo Lanza del Sur, según ha informado el Comando Sur del Ejército estadounidense en su cuenta de X. Ha adjuntado, además, un vídeo de la tarea realizada en aguas internacionales.
Unas 190 muertes en más de 60 ataques
El primer ataque de esta semana fue lanzado el miércoles. Las fuerzas armadas reportaron una persona fallecida y dos sospechosos heridos, extremo poco usual en estos ataques donde casi nunca se reportan sobrevivientes.
El Comando Sur de Estados Unidos informó en X el ataque, sin precisar si sucedió en el Caribe o en el Pacífico, como suele notificar en cada una de estas operaciones desde que inició la campaña en septiembre de 2025. Dicho operativo ha causado en total 190 muertes en más de 60 ataques reportados en el mar Caribe, cerca de Venezuela o en el Pacífico cerca de Colombia.
EE.UU. lanzó una misión el pasado septiembre en el área de responsabilidad del Comando Sur, que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.