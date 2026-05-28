EE.UU. ataca dos supuestas narcolanchas en dos días y deja tres muertos y dos heridos

Tres personas han muerto y dos han resultado heridas en dos ataques de Estados Unidos a supuestas narcolanchas en menos de dos días.

El último ataque del Ejército estadounidense ha sido este jueves a una embarcación en el Pacífico oriental, en la que ha habido dos hombres fallecidos. Ninguno de los tripulantes de la nave ha sobrevivido al ataque que forma parte del operativo Lanza del Sur, según ha informado el Comando Sur del Ejército estadounidense en su cuenta de X. Ha adjuntado, además, un vídeo de la tarea realizada en aguas internacionales.