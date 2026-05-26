La Junta de Andalucía sancionará al colegio al que acudía Sandra Peña por no activar el protocolo antiacoso

La Junta de Andalucía abrirá expediente sancionador al colegio al que acudía Sandra Peña, la niña sevillana de 14 años que en octubre se suicidó presuntamente por sufrir acoso escolar. El centro educativo, colegio privado concertado Irlandesas de Loreto de Sevilla, podría perder el concierto si la infracción se considera muy grave.

La Consejería de Desarrollo Educativo andaluza ha detectado que el colegio no activó el protocolo correspondiente. La consejera en funciones, María del Carmen Castillo, ha informado que, tras el archivo provisional, ya recurrido, de la querella que los padres de Sandra presentaron contra los responsables del colegio y la investigación abierta por parte de un Juzgado de Menores a las tres alumnas señaladas como presuntas acosadoras, la administración educativa abrirá el correspondiente expediente sancionador.

“🔴La Junta de Andalucía abrirá expediente sancionador al colegio al que acudía Sandra Peña, la niña sevillana que se suicidó presuntamente por sufrir acoso escolar



▪️El centro educativo podría perder el concierto si la infracción se considera muy grave



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La consejera ha asegurado que, cuando se produjeron los hechos, ya detectaron que no se habían iniciado los protocolos y se puso en marcha la denominada comisión de conciliación, prevista en la ley reguladora del derecho a la educación y que ya ha finalizado. "Estábamos pendientes también de cómo iba actuando la autoridad judicial. Esa comisión de conciliación ha terminado sin acuerdo y lo que procede ahora es la apertura de un expediente sancionador al centro por incumplimiento de las normas, en este caso por no abrir los protocolos", ha detallado Castillo.

La administración educativa esperará a que concluyan los procedimientos abiertos por parte de la justicia y, cuando tenga toda la información, se llevará a cabo la tramitación del referido expediente sancionador, cuyo alcance no ha determinado. "Muchas veces no entendemos las decisiones judiciales. Creo que la familia de Sandra Peña esperaba una respuesta diferente de la autoridad judicial. Nosotros, desde el punto de vista administrativo, sabemos que no se abrieron los protocolos y, por lo tanto, hay una responsabilidad", ha recalcado.

¿Se retirará el concierto educativo? Respecto a la posibilidad de que se le pudiera retirar al colegio su concierto educativo, Castillo ha indicado que dependerá de la calificación final del expediente, que podrá ser leve, grave o muy grave. Si la falta es leve o grave, puede tener un apercibimiento, una sanción económica y, si es muy grave, una sanción económica mayor y, en último término, podría implicar la retirada del concierto. "Eso va a depender de la instrucción, de la propuesta que haga el instructor y del alcance de la responsabilidad, muy vinculada a las conclusiones a las que llegue la propia Fiscalía de Menores, el Juzgado de Menores y cómo quede al final la resolución judicial", ha declarado la consejera. Miles de estudiantes arropan a la familia de Sandra Peña y claman contra el acoso en Andalucía