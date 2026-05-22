La UE y México sellan su alianza frente a Trump con una actualización de su Tratado Comercial

La Unión Europea y México firman este viernes un nuevo Acuerdo Comercial y de Cooperación (TLCUEM) que actualizará el que ya hay vigente y que llevaba pendiente de renovación desde 2016.

Con la entrada en vigor del llamado TLCUEM en el año 2000, el intercambio comercial entre las partes ha aumentado un 300%. El comercio entre México y la UE superó los 94.500 millones de dólares en 2025. La UE es el tercer socio comercial de México y el segundo inversor en el país.

Ahora, la renovación del texto busca aumentar un 50% las exportaciones mexicanas al mercado europeo de aquí a 2030, según ha señalado el Gobierno mexicano.

Un objetivo completamente realista y que incluso podría verse superado, según ha explicado a RTVE Noticias Sergio Contreras, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE): "De aquí a que termine 2027, el flujo comercial habrá aumentado ya un 35%, por lo que ese objetivo se conseguirá, e incluso será mayor".

Un escudo frente a los aranceles de Trump El pacto se enmarca en la estrategia de Bruselas por ampliar su red de socios exteriores, reforzar su presencia económica en Hispanoamérica y garantizar el acceso a materias primas críticas en plena ofensiva comercial con Donald Trump. Y es que tanto a México como a la Unión Europea les interesa mirar a otro sitio que no sea EE.UU. "Es una forma de intentar contrarrestar las embestidas en política comercial de la Administración Trump". Lo explica a RTVE Noticias Jorge Díaz Lanchas, profesor de Economía en la Universidad Pontificia de Comillas ICADE. Considera Díaz Lanchas que la estrategia que buscan México y los países de la UE con este acuerdo es la que deben seguir las economías medianas: "Dado que los dos grandes gigantes económicos, Estados Unidos y China, están ahondando en su propia guerra comercial y tienen bien definidos sus propios bloques económicos, las economías medianas tienen que buscar sus propias fortalezas a través de otras redes de comercio, de inversiones y de abrirse al sistema multilateral y basado en reglas".

Once años de negociaciones El acuerdo, tendría que haberse actualizado en 2016 tal y como explica a RTVE Noticias Sergio Contreras, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), pero las negociaciones, "por asuntos burocráticos y administrativos han tardado once años más". El documento que se rubrica este viernes en un acto institucional en Ciudad de México, incluye dos partes, una con aplicación inmediata que pretende adelantar los efectos del acuerdo global ya al segundo semestre de 2026 y otra más ambiciosa, para los próximos años, que todavía tendrá que ser ratificada por los parlamentos de cada uno de los Estados miembros de la UE y por México.

Aranceles cero y acceso "materias primas críticas" Uno de los puntos estratégicos del acuerdo es el acceso sin aranceles a materias primas críticas. México suministra cerca del 33% de la fluorita que importa la Unión Europea, un mineral utilizado en la producción de acero y aluminio. El país también cuenta con reservas de antimonio, cobre, zinc y plomo, recursos cada vez más relevantes en la competición industrial global. Las condiciones ventajosas en el comercio bilateral se extienden a otros sectores: el nuevo pacto elimina el "99% de los aranceles" y potencia cadenas críticas como la automotriz, autopartes, farmacéutica y electrónica. “Los efectos del acuerdo se observarán por fases y de manera diferenciada por sectores" explican desde el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior(COMCE). Detallan que en los primeros doce meses, "se anticipa un impacto inmediato en los productos agroalimentarios de alto valor, como carne, aguacate, arándanos, tequila y mezcal". A medio plazo, entre los seis y dieciocho meses, el acuerdo pretende conseguir un mayor dinamismo en el "sector automotriz y de autopartes, seguido por la manufactura avanzada entre los doce y veinticuatro meses". "El impacto en industrias altamente reguladas, como la farmacéutica y química, se dejará ver en un horizonte de hasta tres años", especifican en la patronal mexicana COMCE.

México, oportunidad de nearshoring para Europa México se consolida con este acuerdo como el destino perfecto para practicar el denominado nearshoring: que las empresas europeas se localicen allí y luego vendan sus productos a EE.UU. y Canadá con menos trabas burocráticas y administrativas. Lo detalla a RTVE Noticias el mexicano Sergio Contreras: "Nuestro país va a funcionar como una plataforma comercial que permitirá que toda la región norteamericana estreche lazos con Europa y que los países de la UE puedan aumentar sus volúmenes de negocio en condiciones ventajosas". Todo desde una perspectiva de aumento de la seguridad jurídica para las más de 19.000 empresas con capital europeo localizadas actualmente en México, de las cuales unas 6.000 son españolas. Jorge Díaz Lanchas subraya que "el acuerdo va a permitir armonizar regímenes regulatorios en la dimensión privada pero también en la contratación pública para que las empresas europeas puedan competir en México con igualdad de condiciones con las empresas mexicanas y viceversa".

La Unión Europea es el tercer socio comercial de México En 2025, México y la UE generaron un negocio bilateral conjunto de más de 94.500 millones de dólares. Las exportaciones del bloque comunitario hacia el mercado mexicano alcanzaron los 66.940 millones de dólares, y consolidan a Europa como su tercer socio comercial. En contraparte, las adquisiciones de la UE de productos mexicanos se situaron en 27.658 millones de dólares, un crecimiento cercano al 5% interanual, lo que reafirma al club europeo como el segundo mercado de exportación para el país norteamericano.