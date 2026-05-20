Sanidad amplía el cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años
- La implantación será progresiva y las comunidades autónomas disponen de hasta seis años para alcanzar la cobertura
- Alrededor del 10% de los cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años
La Comisión de Salud Pública ha aprobado una propuesta para ampliar la población diana del programa de cribado poblacional de cáncer de mama en el Sistema Nacional de Salud (SNS) a mujeres de entre 45 y 74 años de forma bienal. Hasta ahora estaba estipulado para mujeres de entre 50 y 69 años.
La implantación va a ser progresiva y las comunidades autónomas disponen de hasta seis años para alcanzar una cobertura cercana al 100% en los nuevos grupos de edad, informa el Ministerio que dirige Mónica García.
El impacto presupuestario ascenderá a 534 millones de euros entre 2025 y 2029, aunque el coste real será menor, según Sanidad, porque varias comunidades autónomas ya han iniciado la incorporación progresiva de los nuevos grupos de edad.
¿Qué ha motivado el cambio?
Esta medida se plantea a raíz de las recomendaciones de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) y del Consejo de la Unión Europea, y también por la evidencia clínica, que indica que alrededor del 10% de los cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años.
El otro factor en el que se apoya la medida es la experiencia acumulada por distintas comunidades autónomas, como las de Navarra, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha en cuanto al tramo de 45 a 49 años, y la de Galicia, en el de 70 a 74 años.
La evidencia científica apunta en ese primer tramo de 45 a 49 que el cribado contribuye a reducir la mortalidad y favorece la detección de tumores en estadios más precoces. Con los datos de Navarra se demuestra una tasa media de detección del 4,20% entre 2022 y 2024, comparable a la observada en mujeres de 50 a 54 años.
Y en el caso de las mujeres de 70 a 74 años, la información aportada por Galicia indica una tasa de detección del 8,7% en 2023, superior a la registrada en el grupo de 65 a 69 años.
¿Por qué no se hace de forma generalizada?
El cribado de cáncer de mama se dirige a una diana de la población específica porque, según indicó el propio Ministerio de Sanidad en marzo, estos programas deben aplicarse únicamente cuando existe un equilibrio favorable entre beneficios y posibles riesgos.
En mujeres de menos de 40 años, la incidencia del cáncer de mama es menor y la eficacia del cribado poblacional no está tan claramente demostrada, por lo que el beneficio global resulta más limitado.
Además, Sanidad señala que iniciar las mamografías de forma generalizada a edades muy tempranas podría aumentar la probabilidad de falsos positivos, pruebas diagnósticas adicionales o sobrediagnóstico, así como generar intervenciones innecesarias y ansiedad en las pacientes. Por este motivo, las estrategias de detección precoz se centran en los grupos de edad en los que la evidencia científica muestra mayor eficacia.
No obstante, el Ministerio señala que las mujeres con alto riesgo individual pueden requerir un seguimiento diferente. En casos como antecedentes familiares importantes o predisposición genética, la evaluación y las pruebas de detección se realizan de forma individualizada por profesionales sanitarios, fuera del programa de cribado poblacional. De esta manera se adapta la vigilancia al nivel de riesgo de cada persona.