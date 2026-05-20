Cómo terminar una guerra y hacer posible la paz

En tiempos de conflictos, cada vez más intensos, “Poner fin a la guerra, construir la paz” se pregunta cómo termina una guerra. Lograr la paz no es un sueño, sino una tarea difícil, imperfecta y frágil. A veces, no siempre es posible.

01.18 min Tráiler: 'Documentos TV' estrena 'Poner fin a la guerra, construir la paz'

Relevantes personalidades, involucradas en importantes procesos de paz, ofrecen una visión privilegiada de cómo fue posible llevar a las partes en conflicto a la mesa de negociaciones y acordar la paz.

La Sudáfrica del apartheid En los años 80 del siglo pasado, Sudáfrica estaba profundamente dividida por la política del apartheid. El sistema político de segregación racial, en manos de la minoría blanca, oprimió con violencia a la mayoría negra durante décadas. Los que se resistían eran arrestados, torturados y asesinados. La paz parecía inimaginable. 'Apartheid', cuando "el hombre blanco debe ser siempre el amo" GONZALO CARETTI La llegada al poder del presidente Frederik de Klerk supuso un cambio de rumbo para la política sudafricana. Bajo su liderazgo, Nelson Mandela, el símbolo mundial de la lucha contra el apartheid, fue liberado tras 27 años de cárcel. Otro de los hitos fundamentales fue su contribución a poner fin al régimen del apartheid. “ Construir la paz no es fácil, se trata de dar y recibir, pero también de escuchar“ En mayo de 1990, comenzaron las negociaciones del proceso de paz entre el gobierno de la minoría blanca y el partido de Mandela, el ANC. “Construir la paz no es fácil”, señala, treinta años después, Cyril Ramaphosa, actual presidente de Sudáfrica y negociador de su partido, el Congreso Nacional Africano (CNA) en este proceso de paz. “Se trata de dar y recibir, pero también de escuchar”, prosigue, mientras recuerda cómo se intensificó la violencia entre blancos y negros durante las negociaciones. Cyril Ramaphosa fue el negociador jefe del CNA durante la transición del apartheid a la democracia en la década de 1990 ©Broadview TV/ZDF Con sus luces y sombras, las conversaciones llegaron a buen puerto. En las elecciones democráticas de 1994, Nelson Mandela salió elegido presidente y puso fin al régimen del apartheid.

Colombia y las FARC Juan Manuel Santos fue presidente de Colombia de 2010 a 2018. Uno de sus principales objetivos fue impulsar un proceso de paz definitivo para Colombia. El país llevaba más de medio siglo de conflicto armado interno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. “La mejor y más poderosa arma que existe es sentarse a dialogar”, manifiesta Santos, recordando las negociaciones de paz que comenzaron en 2012, mientras la guerra civil continuaba haciendo estragos. Los momentos clave de los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC RTVE.es Durante casi cuatro años, se llevaron a cabo en Cuba intensas negociaciones que concluyeron en 2016, cuando el gobierno colombiano y la guerrilla firmaron la paz. “Sentarse a conversar es muy importante y entender al otro”, subraya Pablo Catatumbo, entonces comandante y negociador de las FARC. “Siempre póngase en los zapatos de la otra persona, tenga mucha paciencia y tenga mucha humildad“ Más de 13.000 personas depusieron las armas a cambio de que las FARC pudieran participar activamente en la política colombiana. “Siempre póngase en los zapatos de la otra persona, tenga mucha paciencia y tenga mucha humildad”, detalla el expresidente Santos como claves para la construcción de la paz. Pintura en una fachada de un edificio de Colombia apelando a la libertad y a la restauración ©Boradview TV/ZDF