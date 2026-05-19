El Ibex 35 recupera los 17.800 puntos: el optimismo sobre Irán y el frenazo en el petróleo dan un respiro al mercado
- La renta variable europea repunta con moderación
- El petróleo retrocede, aunque el Brent sigue por encima de 110 dólares
Jornada de compás de espera en los mercados. Los inversores están pendientes de dos grandes catalizadores que llegarán este miércoles: las actas de la última reunión de la Reserva Federal y los resultados de Nvidia.
Mientras esperan, aguardan con optimismo novedades sobre el conflicto en Irán. Lo último que sabemos es que Estados Unidos habría parado un nuevo ataque mientras Teherán quiere seguir negociando. Este escenario da esperanza a los inversores, pero a la vez acrecienta los temores ante el posible impacto del conflicto en la inflación a largo plazo.
El petróleo rebaja este martes un poco la tensión y se va a negativo. El barril de Brent, de referencia en Europa, cotiza con un recorte del 1,5%, aunque sigue por encima de los 110 dólares. En lo que va de año acumula una subida del 80%, con el vital estrecho de Ormuz todavía cerrado de facto.
El West Texas, por su parte, cotiza en el entorno de los 107 dólares con una corrección superior al 1%.
El ibex 35 se da un respiro
El selectivo madrileño cotiza este martes con un repunte del 0,5% y consigue recuperar los 17.800 puntos. Indra es la compañía que está liderando las ganancias, con un repunte superior al 4%. La compañía se dispara en bolsa tras confirmarse la salida de José Vicente De los Mozos como CEO.
Le siguen liderando los avances en el selectivo español, Cellnex (+3,5%) y Amadeus, que suma un 1,85%.
En el otro lado de la tabla, el farolillo rojo este martes es ACS, que retrocede un 3,6%. Repsol se ve lastrada por la caída en la cotización del crudo y pierde un 0.85%. Caídas similares observamos en Mapfre.
El resto de bolsas europeas también cotizan con ganancias moderadas. Lidera las compras el Dax alemán que repunta más del 1,3%. El CAC 40 de París se anota una revalorización del 0,9% y Londres del 0,7%. El MIBTtel de Milán es el índice que sube con menos intensidad. Está en verde, pero se anota un repunte mínimo del 0,2%.
El índice paneuropeo Eurostoxx 600 se revaloriza un 0,9% y escala hasta los 615 puntos.