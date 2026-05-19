El Ibex 35 recupera los 17.800 puntos: el optimismo sobre Irán y el frenazo en el petróleo dan un respiro al mercado

Jornada de compás de espera en los mercados. Los inversores están pendientes de dos grandes catalizadores que llegarán este miércoles: las actas de la última reunión de la Reserva Federal y los resultados de Nvidia.

Mientras esperan, aguardan con optimismo novedades sobre el conflicto en Irán. Lo último que sabemos es que Estados Unidos habría parado un nuevo ataque mientras Teherán quiere seguir negociando. Este escenario da esperanza a los inversores, pero a la vez acrecienta los temores ante el posible impacto del conflicto en la inflación a largo plazo.

El petróleo rebaja este martes un poco la tensión y se va a negativo. El barril de Brent, de referencia en Europa, cotiza con un recorte del 1,5%, aunque sigue por encima de los 110 dólares. En lo que va de año acumula una subida del 80%, con el vital estrecho de Ormuz todavía cerrado de facto.

El West Texas, por su parte, cotiza en el entorno de los 107 dólares con una corrección superior al 1%.