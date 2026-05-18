José Vicente de los Mozos no renovará como consejero delegado de Indra

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, no renovará en su puesto al frente de Indra, ha informado este lunes la compañía, que ha puesto en marcha ya un proceso de selección de un candidato al cargo ante "el inminente vencimiento del mandato y su no continuidad".

De los Mozos llegó al cargo el 30 de junio de 2023 y su mandato finalizaba este próximo 30 de junio, fecha en la que la compañía celebrará su junta general de accionistas en segunda convocatoria. Hasta entonces, continuará ejerciendo sus funciones para facilitar este proceso de transición.

La marcha de De los Mozos llega poco más de un mes y medio después del nombramiento de Ángel Simón como presidente no ejecutivo de la firma, en sustitución de Ángel Escribano.