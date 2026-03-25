Indra y Hanwha firman un acuerdo millonario para fabricar en Gijón los obuses K9

El acuerdo firmado este martes entre Indra Group y la empresa surcoreana Hanwha Aerospace para el desarrollo de nuevos sistemas de artillería autopropulsada, ha desatado una ola de descontento en la industria de defensa asturiana. La alianza suscrita supondrá una inversión de 130 millones de euros para la planta de Indra en Gijón y la creación de 500 empleos directos y mil indirectos.

Para la sección sindical de Comisiones Obreras en la fábrica de armas de Santa Bárbara Sistemas en Trubia, este acuerdo supone una “grave ofensiva” contra la industria de defensa ya consolidada en España. CCOO reprocha al Gobierno central no haber contado con la experiencia contrastada y la tecnología propia con la que cuenta Santa Bárbara, en cuya planta trabajan en Trubia un millar de personas.

01.24 min Acuerdo entre Indra y Hanwha

Desde UGT FICA Santa Bárbara, entienden que debe de existir una colaboración estrecha entre las empresas del ecosistema de defensa, con el fin de optimizar los productos y tratar de entregar a defensa un producto de la más alta calidad. En ese aspecto, y más si se habla de la artillería, el sindicato apunta que Santa Bárbara tiene los medios, el personal y el conocimiento para afrontar estos proyectos con total solvencia.

UGT muestra su preocupación por la nacionalización de un producto de origen coreano. Opinan que en Asturias “tenemos una solución totalmente española desarrollada explícitamente para nuestro ejército”.