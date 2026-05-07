El antiguo despacho de Montoro defiende su labor "técnica" para las gasistas y niega el tráfico de influencias

El despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro, Equipo Económico, bajo investigación judicial por presunto tráfico de influencias, ha presentado un informe pericial en su defensa. El documento niega que exista "ningún elemento objetivo o indicio que acredite o sugiera" que estaban en contacto con el Ministerio de Hacienda y defiende que, en cambio, sí existen pruebas de su actividad profesional "técnica" como asesores para las empresas gasistas.

El informe, elaborado por el abogado y exdirector del servicio jurídico de la Agencia Tributaria Juan Manuel Herrero de Egaña, trata de rebatir los informes de la misma agencia y los Mossos d'Esquadra que apuntan a que las empresas gasísticas acudieron a Equipo Económico para tener acceso privilegiado al Ministerio y que pagaban por lograr influencia política y reformas legislativas que les favorecieran fiscalmente.

Según sostiene el abogado Daniel Campos en su escrito al juzgado, dichos informes "adolecen de numerosos errores, omisiones e inconsistencias lógicas" que el dictamen pericial aportado desmiente. Por un lado, asegura que la reforma legislativa de 2014 sobre el impuesto a la electricidad, una de las regulaciones en las que el juez cree que influyó Montoro, no fue "arbitraria ni selectiva, sino técnicamente consistente", dado que iba encaminada a incorporar la directiva europea sobre la materia y tratamientos fiscales que ya se habían reconocido para situaciones análogas.

Respecto a la reforma de la ley de impuestos especiales en la que la acusación también ve tráfico de influencias, el informe sostiene que se ajustó "plenamente a derecho", sin que "pueda apreciarse irregularidad alguna, ni desde el punto de vista procedimental ni desde la perspectiva material o sustantiva".

Defiende los trabajos de asesoramiento En cambio, subraya el escrito, sí constan "un conjunto amplio, estructurado y técnicamente fundamentado de trabajos de asesoramiento económico-tributario" que explicarían los pagos a Equipo Económico, así como la "celebración de reuniones con las empresas gasistas". "La labor de Equipo Económico fue sustantiva, técnica y continuada, comprendiendo la elaboración de estudios propios, la coordinación de informes externos, la participación en reuniones técnicas y la formulación de observaciones jurídicas fundadas", apunta. En esas reuniones, añade el dictamen, se preparaban las entrevistas con responsables de la administración para abordar "cuestiones relativas a la configuración normativa del beneficio, su articulación en la ley y, posteriormente, su desarrollo reglamentario". "Existen múltiples y muy consistentes evidencias de la realización por parte de Equipo Económico de una actividad profesional propia de un asesoramiento técnico altamente especializado en materia económico-tributaria, desplegada dentro de los cauces ordinarios del proceso de elaboración normativa y sustentada en argumentos jurídicos y económicos verificables", resume el informe.