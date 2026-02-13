Hacienda sospecha que el antiguo despacho de Montoro troceó los pagos de las gasistas para no ser detectado

La Agencia Tributaria sospecha que Equipo Económico (EE), el despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, troceó pagos de las empresas gasistas con el fin de no ser detectados. En total, el organismo apunta a casi un millón de euros a cambio de varias reformas legislativas a la carta.

Así se recoge en un informe de la Agencia Tributaria que la Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juez de Tarragona, al que ha tenido acceso RTVE, que investiga presuntos favores desde el Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro —entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy— a empresas que contrataban los servicios de la asesoría, de la que fue socio fundador y presidente.

En concreto, Hacienda calcula que el despacho habría cobrado supuestamente un total de 991.613 euros (y no 670.000 como en un principio se pensaba) y no descarta que dicha cantidad pueda ser más elevada si se encuentran más pagos ocultos.

Dichos pagos, según Hacienda, se habrían producido "coincidiendo temporalmente con los avances en la pretendida modificación legislativa", a medida que "se fueran violentando los resortes legislativos del Estado para introducir mediante modificaciones administrativas las reformas de los textos legales que permitieron conseguir los beneficios fiscales".

En cuanto a su operativa, según la Agencia Tributaria, el despacho "dividía el importe total de fondos convenidos y cobrados entre las distintas gasísticas investigadas", "fraccionaba en pequeñas cantidades" el importe que supuestamente le correspondía a cada uno de ellos y efectuaba el ingreso "en al menos dos cuentas bancarias diferentes".

"Atendiendo a los documentos intervenidos, tal fragmentación de pagos sería indiciariamente instada por el despacho investigado y se colmaría con un indiciario diferimiento en los pagos bajo la cobertura formal de una prima de éxito que permitiría distanciar los mismos de su origen temporal", recalca Hacienda.

Reclama más información bancaria de Montoro Por otro lado, el organismo denuncia en su informe que "no se han facilitado las cuentas bancarias" en las que Montoro "consta como titular o autorizado", lo que "ha impedido cerciorar el importe total transferido, directa o indirectamente, por el despacho investigado a Montoro". Aun así, y pese a "las limitaciones expuestas" y "a expensas de que dicha información, en su caso, pueda ser ampliada", la Agencia Tributaria ha localizado siete transferencias en las que Montoro "consta como destinatario en el concepto bancario" por valor de 137.358,16 euros y también pagos a la mujer del exministro que se hicieron cuando ya no estaba vinculado al despacho por un total de 9.450,69 euros. Por este motivo, ha planteado al juez que emita un nuevo requerimiento a las entidades bancarias para ampliar la información sobre las cuentas en las que Montoro consta como titular o autorizado.