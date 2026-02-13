Hacienda sospecha que el antiguo despacho de Montoro troceó los pagos de las gasistas para no ser detectado
- Estas compañías habrían pagado supuestamente a Equipo Económico casi un millón de euros por cambios legislativos
- Pide al juez que reclame más información de las cuentas bancarias de Montoro por si existen otros pagos ocultos
La Agencia Tributaria sospecha que Equipo Económico (EE), el despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, troceó pagos de las empresas gasistas con el fin de no ser detectados. En total, el organismo apunta a casi un millón de euros a cambio de varias reformas legislativas a la carta.
Así se recoge en un informe de la Agencia Tributaria que la Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juez de Tarragona, al que ha tenido acceso RTVE, que investiga presuntos favores desde el Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro —entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy— a empresas que contrataban los servicios de la asesoría, de la que fue socio fundador y presidente.
En concreto, Hacienda calcula que el despacho habría cobrado supuestamente un total de 991.613 euros (y no 670.000 como en un principio se pensaba) y no descarta que dicha cantidad pueda ser más elevada si se encuentran más pagos ocultos.
Dichos pagos, según Hacienda, se habrían producido "coincidiendo temporalmente con los avances en la pretendida modificación legislativa", a medida que "se fueran violentando los resortes legislativos del Estado para introducir mediante modificaciones administrativas las reformas de los textos legales que permitieron conseguir los beneficios fiscales".
En cuanto a su operativa, según la Agencia Tributaria, el despacho "dividía el importe total de fondos convenidos y cobrados entre las distintas gasísticas investigadas", "fraccionaba en pequeñas cantidades" el importe que supuestamente le correspondía a cada uno de ellos y efectuaba el ingreso "en al menos dos cuentas bancarias diferentes".
"Atendiendo a los documentos intervenidos, tal fragmentación de pagos sería indiciariamente instada por el despacho investigado y se colmaría con un indiciario diferimiento en los pagos bajo la cobertura formal de una prima de éxito que permitiría distanciar los mismos de su origen temporal", recalca Hacienda.
Reclama más información bancaria de Montoro
Por otro lado, el organismo denuncia en su informe que "no se han facilitado las cuentas bancarias" en las que Montoro "consta como titular o autorizado", lo que "ha impedido cerciorar el importe total transferido, directa o indirectamente, por el despacho investigado a Montoro".
Aun así, y pese a "las limitaciones expuestas" y "a expensas de que dicha información, en su caso, pueda ser ampliada", la Agencia Tributaria ha localizado siete transferencias en las que Montoro "consta como destinatario en el concepto bancario" por valor de 137.358,16 euros y también pagos a la mujer del exministro que se hicieron cuando ya no estaba vinculado al despacho por un total de 9.450,69 euros.
Por este motivo, ha planteado al juez que emita un nuevo requerimiento a las entidades bancarias para ampliar la información sobre las cuentas en las que Montoro consta como titular o autorizado.
35,5 millones ingresados en cinco años
Cabe recordar que el exministro y otras 27 personas han sido imputadas formalmente por estos hechos, acusados de siete presuntos delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Sin embargo, podrían no ser los únicos. Y es que la Agencia Tributaria abre la puerta en su informe a investigar a otras empresas, además de las gasísticas, tras detectar bloques de pagos similares a lo largo de los años investigados. "Se observa un número considerablemente menor de abonos de mayor importe localizados en el periodo 2008-2013 y que, en varios casos, adolecen asimismo de una identificación detallada", señala.
En total, según Hacienda, el despacho de Montoro habría ingresado un total de 35,5 millones de euros en más de 2.100 operaciones en las que se encuentran "las gasísticas investigadas", así como otros pagadores. A ello se sumarían "más de 150 cheques de origen desconocido por un importe total superior a los dos millones de euros en dicho periodo 2008-2013 y en cuatro cuentas diferentes de tres entidades bancarias distintas", apuntan.
Por ello, la Agencia Tributaria ha planteado al juez la "necesidad de ampliar la información facilitada" con el fin de "identificar" a esos pagadores.