El juez del caso Montoro pide los movimientos bancarios del exministro durante los últimos 20 años

El juez de Tarragona que investiga el conocido como 'caso Montoro', que afecta al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presunto tráfico de influencias, ha solicitado los movimientos bancarios de los últimos 20 años del expolítico y de personas de su entorno como su hermano, socios y empresas vinculadas supuestamente a la trama.

Montoro está investigado por presuntamente beneficiar ilegalmente a empresas gasísticas mientras lideraba el ministerio de Hacienda. Según los agentes las empresas pagaron más de 670.000 euros a Equipo Económico, un despacho de abogados creado por Montoro, para crear y modificar leyes a medida.

La Agencia Tributaria sospecha que Equipo Económico troceó pagos de las empresas gasistas con el fin de no ser detectados. Las empresas gasistas investigadas están englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), lo que incluye a Air Liquid, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos.

En la trama hay involucradas 28 personas físicas y 6 jurídicas por la presunta comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Montoro fue ministro de Hacienda durante el Gobierno de José María Aznar, entre 2000 y 2004, y el de Mariano Rajoy, entre 2011 y 2018.