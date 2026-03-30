El juez del 'caso Montoro' reclama la información bancaria completa del exministro, su entorno y de diferentes empresas

El juez de Tarragona que investiga el conocido como 'caso Montoro', que afecta al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presunto tráfico de influencias, ha solicitado toda su información bancaria, así como de personas de su entorno y varias empresas. En total, en el auto del magistrado Rubén Rus y al que ha tenido acceso RTVE, se requiere este tipo de información a cerca de una veintena de personas físicas y jurídicas.

En ese sentido, el titular del juzgado de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Tarragona ha autorizado a los Mossos d'Esquadra para que accedan al Fichero de Titularidades Financieras y así poder conocer todos los productos bancarios asociados a las investigados en esta causa. Rubén Rus exige esta información después de que, según él, ya se solicitara a algunas entidades bancarias, aunque resultó "insuficiente".

El juez investiga una supuesta trama protagonizada por Montoro y su antiguo despacho, Equipo Económico, que presuntamente obraba para conseguir legislación a medida que beneficiase a empresas gasistas.

Rus, en el auto conocido este lunes, pone el foco en la fragmentación de pagos y en transferencias a exsocios y familiares, "llamando la atención que no todos los exsocios reciban pagos", así como que no guardan coherencia "con su porcentaje de participación".