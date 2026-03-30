El juez del 'caso Montoro' reclama la información bancaria completa del exministro, su entorno y de diferentes empresas
- El magistrado autoriza a los Mossos d'Esquadra a acceder al Fichero de Titularidades Financieras
- Hacienda sospecha que se trocearon los pagos de las gasistas para no ser detectados en esta trama
El juez de Tarragona que investiga el conocido como 'caso Montoro', que afecta al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presunto tráfico de influencias, ha solicitado toda su información bancaria, así como de personas de su entorno y varias empresas. En total, en el auto del magistrado Rubén Rus y al que ha tenido acceso RTVE, se requiere este tipo de información a cerca de una veintena de personas físicas y jurídicas.
En ese sentido, el titular del juzgado de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Tarragona ha autorizado a los Mossos d'Esquadra para que accedan al Fichero de Titularidades Financieras y así poder conocer todos los productos bancarios asociados a las investigados en esta causa. Rubén Rus exige esta información después de que, según él, ya se solicitara a algunas entidades bancarias, aunque resultó "insuficiente".
El juez investiga una supuesta trama protagonizada por Montoro y su antiguo despacho, Equipo Económico, que presuntamente obraba para conseguir legislación a medida que beneficiase a empresas gasistas.
Rus, en el auto conocido este lunes, pone el foco en la fragmentación de pagos y en transferencias a exsocios y familiares, "llamando la atención que no todos los exsocios reciban pagos", así como que no guardan coherencia "con su porcentaje de participación".
Hacienda sospecha que se trocearon los pagos de las gasistas
La Agencia Tributaria sospecha que Equipo Económico (EE), el despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, troceó pagos de las empresas gasistas con el fin de no ser detectados. En total, el organismo apunta a casi un millón de euros a cambio de varias reformas legislativas a la carta.
Así se recogía en un informe de la Agencia Tributaria que la Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juez de Tarragona en febrero de este mismo año y que investiga presuntos favores desde el Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro —entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy— a empresas que contrataban los servicios de la asesoría, de la que fue socio fundador y presidente.
Dichos pagos, según Hacienda, se habrían producido "coincidiendo temporalmente con los avances en la pretendida modificación legislativa", a medida que "se fueran violentando los resortes legislativos del Estado para introducir mediante modificaciones administrativas las reformas de los textos legales que permitieron conseguir los beneficios fiscales".