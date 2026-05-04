Trump desafía a Irán con una operación contra el bloqueo en Ormuz mientras crece la presión económica y política

La operación 'Proyecto Libertad', anunciada por el presidente norteamericano, Donald Trump, comienza este lunes con un objetivo: facilitar la salida de los buques varados en el Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial que permanece bloqueada desde el inicio del conflicto. El republicano confirmó que la iniciativa empezará de inmediato y la presentó como una respuesta a las peticiones de países no implicados en la guerra, cuyos barcos han quedado atrapados en la zona.

Horas después del anuncio la marina iraní impidió la entrada de buques de guerra “estadounidenses-sionistas” en el estrecho de Ormuz el lunes, informó la televisión estatal, mientras que la agencia de noticias Fars dijo que dos misiles habían alcanzado un buque de guerra de EE. UU. cerca de la isla de Jask después de que ignorara las advertencias iraníes. Reuters no pudo verificar de forma independiente estas informaciones, y no hubo una respuesta inmediata por parte de Estados Unidos.

La iniciativa estadounidense llega en un contexto políticamente delicado para el líder republicano. La guerra iniciada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán está teniendo un impacto directo en la economía, con un encarecimiento del petróleo y de otros productos estratégicos que empieza a trasladarse a los consumidores. Esa presión, dentro y fuera de Estados Unidos, explica en parte el movimiento de la Casa Blanca, que busca aliviar el cuello de botella en uno de los principales corredores energéticos del mundo.

Trump enmarcó la operación en términos humanitarios. "El movimiento de los barcos tiene como único objetivo liberar a personas, empresas y países que no han hecho absolutamente nada malo y son víctimas de las circunstancias", ha escrito en redes sociales, donde también aseguró que existen "conversaciones muy positivas" con Irán para poner fin a las hostilidades. En ese mismo mensaje, insistió en que Estados Unidos guiará a los buques "de forma segura" para que puedan continuar sus actividades "libremente y sin problemas".

Pese a ese tono, el presidente mantuvo su habitual advertencia: cualquier interferencia será respondida "con firmeza". Subrayó además la situación de las tripulaciones atrapadas, algunas de las cuales, según dijo, empiezan a carecer de alimentos y suministros básicos para permanecer a bordo en condiciones adecuadas.

El alcance operativo de la iniciativa no está del todo definido. Trump habló de "guiar" barcos, sin precisar si habrá escoltas directas, aunque el despliegue anunciado por el Comando Central de Estados Unidos apunta a una presencia militar relevante. Según el mando estadounidense, la operación incluirá destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves y unos 15.000 efectivos, con el objetivo de coordinar un tránsito seguro para los buques mercantes en este corredor estratégico.

Irán responderá con ataques si entran en Ormuz La reacción de Irán no se ha hecho esperar. El jefe del mando unificado de sus fuerzas armadas, Ali Abdulahi, ha advertido de que cualquier fuerza extranjera que intente ingresar en el estrecho será atacada. "La seguridad del estrecho de Ormuz está en nuestras manos”, ha afirmado, insistiendo en que el paso de buques debe coordinarse con las autoridades iraníes. En la misma línea, el presidente de la comisión de seguridad nacional del Parlamento, Ebrahim Azizi, ya había advertido horas antes de que la operación estadounidense supone una violación del alto el fuego vigente. Teherán considera que cualquier cambio en el régimen marítimo del estrecho debe pasar por su control. Asimismo, la marina de la Guardia Revolucionaria de Irán ha emitido este lunes un nuevo mapa del área del estrecho de Ormuz bajo su control, según informaron medios estatales. El área comienza en el oeste con una línea entre el extremo más occidental de la isla iraní de Qeshm y el emirato de Umm al Quwain, en los Emiratos Árabes Unidos. En el este, el área se extiende hasta una línea entre el monte Mobarak, en Irán, y el emirato de Fujairah, también en Emiratos Árabes Unidos. No estaba claro de inmediato si, y en qué medida, ha cambiado la extensión del área de control que reclaman.

2.000 buques atrapados El cierre de Ormuz, consecuencia directa del conflicto, ha dejado atrapados a buques petroleros y cargueros con productos clave en el golfo Pérsico, con un impacto inmediato en los mercados internacionales. Se estima que unos 2.000 barcos permanecen bloqueados desde que Irán cerró el paso y Estados Unidos respondió con su propio bloqueo, configurando una crisis de alcance global. La tensión sobre el terreno sigue siendo elevada. Este mismo domingo, un buque de carga fue atacado por varias embarcaciones pequeñas cerca del estrecho, según fuentes militares británicas, en un incidente que ilustra la volatilidad de la zona. En este contexto, Washington intenta recuperar cierto control sobre la navegación sin romper el frágil equilibrio alcanzado tras el alto el fuego del 7 de abril. Sin embargo, la combinación de presión militar, bloqueo parcial y contactos diplomáticos mantiene abierta la incógnita sobre si la región se encamina hacia una desescalada o hacia un nuevo episodio de confrontación. Mujer cruza una céntrica plaza de Teherán Getty Images