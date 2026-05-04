El petróleo cotiza con volatilidad y el Ibex 35 lidera las caídas en Europa

Nueva jornada de dudas entre los inversores. El petróleo vive este lunes una auténtica montaña rusa a la espera de claridad y novedades sobre la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

El petróleo no sabe a qué agarrarse

El crudo repunta a media sesión algo más del 1% y toca los 110 dólares en el caso del barril Brent. El West Texas, de referencia en Estados Unidos se mueve al compás con precios en el entorno de los 103 dólares. Todo después de experimentar a primera hora del lunes un descenso del entorno del 2%, que ha llegado a situar al barril de referencia en Europa por debajo de los 105 dólares.

Reacción dispar en el crudo tras el anuncio de Donald Trump de que Estados Unidos sacará "de forma segura" a partir de este lunes a las embarcaciones bloqueadas en el Estrecho de Ormuz que han pedido ayuda.

Ante este anuncio, el Ejército iraní ha advertido de que cualquier buque, incluidos los estadounidenses, que traten de atravesar Ormuz serán atacados.

Todo ello se produce un día después de que representantes de siete importantes productores de petróleo de la OPEP+ anunciaran que la producción de la alianza será aumentada en 188.000 barriles diarios a partir de junio tras la salida de la alianza de Emiratos Árabes Unidos.