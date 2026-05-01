Naturgy sufre una filtración que expone los datos del 3% de sus clientes en España, "incluyendo información bancaria"
- Entre los datos no se incluye información relacionada con contraseñas ni credenciales de acceso al Área Cliente de Naturgy
- La compañía ha notificado el incidente a la Asociación Española de Protección de Datos, fuerzas de seguridad y clientes
Naturgy ha informado este viernes de una filtración con "un acceso no autorizado" a la base de datos de uno de sus proveedores, que contiene información confidencial de clientes, lo que podría haber afectado al 3% de sus clientes en España.
En un comunicado, la compañía ha explicado que la brecha de seguridad ha afectado "a una base de datos propiedad de un proveedor que contiene datos identificativos y contractuales, incluyendo información bancaria, que en algunos casos coinciden con clientes de la compañía".
"Según las primeras conclusiones, el incidente podría haber afectado a los datos del 3% de los clientes comercializados por Naturgy en España", ha añadido la multinacional energética.
Sin embargo, la empresa ha explicado que entre estos datos no se incluye información relacionada con contraseñas ni credenciales de acceso al Área Cliente de Naturgy.
Además, la compañía ha activado, en coordinación con las autoridades competentes y el proveedor afectado, su protocolo de respuesta ante este tipo de incidentes y ha asegurado que ha tomado las medidas necesarias para proteger la seguridad de los datos de sus clientes.
Descarta que la filtración proceda de su plataforma comercial
Naturgy ha asegurado que no hay ninguna brecha de seguridad en los sistemas propios de la compañía y ha descartado que la filtración proceda de su plataforma comercial.
Ante esta situación, la compañía ha notificado "con celeridad" el incidente a la Asociación Española de Protección de Datos (AEPD), fuerzas de seguridad y a los clientes afectados y ha manifestado que ha reforzado las medidas de seguridad y añadido nuevas, como la renovación de credenciales, bloqueos de accesos y auditorías técnicas de seguridad.
Además, ha llevado a cabo una auditoría sobre los sistemas del proveedor afectado para esclarecer las causas del incidente.
La empresa ha insistido en que "valora de forma absolutamente prioritaria la seguridad de la información de sus clientes" y analiza constantemente cualquier posible robo o acceso no autorizado, por lo que ha podido "detectar con rapidez este incidente".
"Naturgy lamenta los inconvenientes ocasionados por este incidente y ha trasladado a sus clientes afectados una serie de recomendaciones y medidas en materia de seguridad", ha señalado.