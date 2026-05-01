Naturgy sufre una filtración que expone los datos del 3% de sus clientes en España, "incluyendo información bancaria"

Naturgy ha informado este viernes de una filtración con "un acceso no autorizado" a la base de datos de uno de sus proveedores, que contiene información confidencial de clientes, lo que podría haber afectado al 3% de sus clientes en España.

En un comunicado, la compañía ha explicado que la brecha de seguridad ha afectado "a una base de datos propiedad de un proveedor que contiene datos identificativos y contractuales, incluyendo información bancaria, que en algunos casos coinciden con clientes de la compañía".

"Según las primeras conclusiones, el incidente podría haber afectado a los datos del 3% de los clientes comercializados por Naturgy en España", ha añadido la multinacional energética.

Sin embargo, la empresa ha explicado que entre estos datos no se incluye información relacionada con contraseñas ni credenciales de acceso al Área Cliente de Naturgy.

Además, la compañía ha activado, en coordinación con las autoridades competentes y el proveedor afectado, su protocolo de respuesta ante este tipo de incidentes y ha asegurado que ha tomado las medidas necesarias para proteger la seguridad de los datos de sus clientes.