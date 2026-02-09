Los ciberataques se disparan un 26% en 2025 con la banca en la diana

El crimen en línea no descansa. Los ciberataques han subido un 26% en España y la banca fue el sector más perjudicado, con un 34% de asaltos a través de la red. Así lo asegura el último informe anual del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) que ha intervenido en 122.223 ataques online en nuestro país durante 2025.

Este incremento de las amenazas virtuales corre en paralelo al auge financiero de la ciberseguridad en el mercado español, según datos del Observatorio Sectorial DBK. Señala que en 2024, el sector facturó 2.500 millones de euros, creció un 14% en 2025 y ese ritmo sigue en 2026. Si se mantienen estas expectativas, se prevé que supere los 3.000 millones de euros a finales de este año.

Los ciberataques, un desafío Un contexto de expansión que tiene como revés a unos ciberdelincuentes que parecen incansables. Así, solo en el ámbito de las empresas esenciales -esas que son fundamentales en el día a día como banca, transportes, energía, mercados financieros, aseguradoras y fondos de pensiones- se detectaron 401 ataques. La banca, con un 34%, se convirtió en la diana de estos malhechores digitales. Le siguen el transporte con un 14% y la energía con un 8%. La protección de estas empresas es "clave" para el Instituto Nacional de Ciberseguridad ya que garantizan el funcionamiento de los servicios esenciales en nuestro país.

Amenazas más frecuentes Los viejos conocidos del crimen online no pierden fuerza, según se deduce de las conclusiones del Incibe. Crecen un 45% -con un total de 55.411 incidentes- los ataques mediante 'malware' -los programas diseñados para infiltrarse sin permiso en redes y ordenadores- como los virus informáticos. De estos, 392 acabaron en secuestros digitales -'ransomware' en inglés- en los que los ciberdelincuentes bloquearon el acceso a los archivos o sistemas y exigieron dinero a sus propietarios para devolvérselos. El 'phishing' también parece empeñado en quedarse en nuestras vidas. Los correos electrónicos falsos que simulan ser bancos o empresas conocidas para robar datos personales como las contraseñas bancarias siguen a la cabeza en el ranking del fraude digital. De hecho, 25.133 incidentes atendidos por el Incibe ocurrieron así. El fraude online aumentó un 19% respecto a 2024 con 45.445 incidentes. En total, el Incibe ha actuado en 3.849 robos de datos digitales y confidenciales en nuestro país, un 171% más respecto a 2024. También ha cerrado, en colaboración con Red.es, un total de 4.600 dominios web potencialmente fraudulentos.

Atención a los electrodomésticos conectados Un protagonista irrumpe en el campo de batalla de los ataques 'malware' (recordemos, esos programas diseñados para infiltrarse sin permiso en redes y ordenadores). El Incibe ha constatado que un 85% de los sistemas infectados por estos intrusos se producen en dispositivos inteligentes (IoT) como televisores, lavavajillas, robots de limpieza o reproductores multimedia conectados a la red en nuestros hogares. Tras infiltrarse, los ciberdelincuentes toman su control en un fenómeno denominado 'botnet'.