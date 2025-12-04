El Banco de España no envía estos correos con chantajes por no difundir un vídeo sexual

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha publicado una alerta por una campaña de correos electrónicos atribuidos al Banco de España que solicitan un pago en criptomonedas para evitar la difusión de un vídeo de contenido sexual. Es un fraude del que también ha advertido el Banco de España.

El asunto de los correos a los que ha tenido acceso el INCIBE es "Receipt confirmation" ("confirmación de recibo”) o "A la espera del pago". El mensaje lleva adjunta una imagen ‘.png’ con la que "el atacante parece evidenciar haber obtenido cierto vídeo que pone en juego la intimidad de la víctima”. Al abrirla, aparece un texto en el que el atacante asegura que tiene un vídeo de contenido sexual de la víctima gracias a un virus troyano instalado en el equipo y que es, dice el ciberdelincuente, "indetectable por el antivirus”. Amenaza con difundir el contenido y pide para evitarlo la compra de criptomonedas Bitcoin en 48 horas, para lo que facilita un código QR.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha alertado de este fraude a través de una publicación en su página web el 2 de diciembre calificando su importancia como ‘alta’, con un nivel de riesgo 4 sobre 5. El propio Banco de España también ha aclarado en su perfil de X que no está enviando "correos para chantajearte con difundir un vídeo de contenido sexual”.

El correo se envía desde múltiples dominios y suplanta al Banco de España El INCIBE informa de que se trata de correos electrónicos enviados desde múltiples dominios que no tienen relación con el Banco de España. La suplantación del Banco de España se produce en un supuesto aviso legal incluido en el correo. Se advierte de que el mensaje debe ser leído sólo por el destinatario y que el Banco de España aplica medidas para garantizar la seguridad de los datos personales tratados. Se ofrece para más información enlaces a la web oficial de la entidad, lo que facilita caer en la trampa, avisa INCIBE. También contribuye al engaño el hecho de que el mensaje no tiene faltas de ortografía, aunque el vocabulario "no es del todo formal”, añade.