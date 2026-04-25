Al menos seis muertos en Ucrania por ataques nocturnos lanzados por Rusia

Al menos seis personas han muerto y numerosas han resultado heridas en Ucrania a causa de ataques lanzados por Rusia durante la noche, que además causaron daños materiales.

Según la Administración Regional de Jersón, durante el último día, la capital de la región y otros 31 asentamientos de la región fueron objeto de ataques con drones, bombardeos aéreos y fuego de artillería dejando cuatro personas muertas y 17 heridos.

En la región de Dniper han sido rescatados los cuerpos de dos personas muertas de las ruinas de un edificio.

El ataque a Dniper ha sido el más intenso y el presidente ucraniano, Volodirmir Zelenski, ha informado de él a través de su cuenta de X, donde ha expresado sus condolencias a las familias de los muertos, también en otras regiones del país.

"La táctica rusa sigue siendo la misma. Drones de ataque, misiles crucero y un gran número de misiles balísticos. Los objetivos suelen ser infraestructura civil en las ciudades, edificios residenciales, plantas de energía y empresas", ha dicho el presidente.

"Cada uno de estos ataques debe recordar a nuestros socios que se requiere una acción inmediata y decidida. Necesitamos mejorar rápidamente nuestra defensa aérea", ha añadido.