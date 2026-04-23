El exjefe de ETA Txeroki reconoce el daño causado y pide perdón a las víctimas del terrorismo en una carta

El que fuera jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, ha reconocido en una carta manuscrita, que ha incorporado a su expediente penitenciario, el daño causado por los delitos que cometió y ha pedido perdón a las víctimas del terrorismo.

El juez de la Audiencia Nacional ha tenido en cuenta esa carta para concederle un permiso de seis días. Txeroki reconoce y siente el daño que la banda terrorista causó a todas las víctimas "sin excepción" y cita expresamente a las que él provocó personalmente.

Garikoitz Aspiazu Rubina (Bilbao, 1973), considerado jefe de ETA hasta su detención en 2008, fue condenado en 2011 a 377 años de prisión por la Audiencia Nacional, mientras que en Francia acumulaba penas que suman más de 30 años. Entre los múltiples atentados que se le atribuyen, está el que perpetró ETA contra dos guardias civiles españoles en la localidad gala de Capbreton el 1 de diciembre de 2007, cuando Txeroki dirigía el aparato militar.

Txeroki asegura en su carta, que redactó en marzo, que su forma de pensar y de sentir actual "viene de lejos" y que "en gran medida es consecuencia de la experiencia, de la madurez y de la evolución personal".

No obstante, añade, el nacimiento de su hijo en 2017 y de su hija tres años después "han sido dos acontecimientos importantes para consolidar y profundizar" su "compromiso y determinación por crear puentes y construir entre diferentes una sociedad mejor".

En la misiva, que se incluyó en el expediente para que el Gobierno Vasco le concediera la semilibertad el pasado mes de febrero, sostiene que educar a sus hijos en valores como el "respeto, la tolerancia, la no violencia, el diálogo o la paz" es, junto con "sanar en lo posible el dolor de las víctimas, la mayor aportación" que puede hacer a la convivencia.

Permiso de seis días En su permiso de seis días, Txeroki deberá llevar una pulsera de control telemático para constatar la prohibición de acercarse a sus víctimas. El titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia, José Luis Castro, ha concedido este permiso tras pedirlo la Junta de Tratamiento de la prisión de San Sebastián, donde Txeroki está interno, tras constatar la "positiva evolución del penado". En conformidad con la Fiscalía, este magistrado considera que procede acceder a este permiso dado lo avanzado de la condena, de la que Aspiazu se licencia en octubre de 2027, la asunción de sus delitos, la petición de perdón a las víctimas y el repudio de la actividad delictiva y del uso de la violencia. Aspiazu está actualmente en régimen de semilibertad, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que está pendiente de ser revisado por el juez de Vigilancia Penitenciaria, según indica la Audiencia Nacional en un comunicado. Txeroki, exjefe de ETA, sale por segundo día de prisión en semilibertad entre críticas de PP y asociaciones de víctimas Desde principios de 2026, Txeroki puede salir de prisión de lunes a viernes con la obligación de regresar a dormir, unas salidas que consideró procedentes la Fiscalía, que el pasado mes de febrero exigió que este exjefe de ETA pidiera perdón a las víctimas causadas en Francia, lo que no había hecho hasta entonces.