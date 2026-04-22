La Audiencia obliga a volver a prisión a la exjefa de ETA Anboto y a Carasatorre tras rechazar el régimen de semilibertad
- El magistrado acuerda que ambos permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario
- En sendos autos, el juez propone modificar el artículo 100.2, que supone flexibilizar el cumplimiento de penas
El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, y al exintegrante del Comando Donosti Juan Ramón Carasatorre, lo que supone su vuelta a prisión.
Ambos deberán permanecer en segundo grado de tratamiento penitenciario, de acuerdo con sendos autos del juez que les obligan a volver a la cárcel tras haberles otorgado el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco el pasado mes de marzo la semilibertad.
El juez propone modificar el Reglamento Penitenciario
Además el juez propone al legislador modificar el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las excarcelaciones anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial.
Para Castro se trata de una disfunción que no beneficia a nadie: “A la interna se le crean falsas expectativas y a las víctimas desasosiego innecesario e incluso a la ciudadanía, que ante las noticias en los medios de comunicación le resultará extraño estas decisiones de excarcelación/encarcelación”.
“‼️La Audiencia Nacional rechaza el régimen de semilibertad concedido hace un mes a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, 'Anboto', y ordena su vuelta a prisión— Radio 5 (@radio5_rne) April 22, 2026
El magistrado propone una reflexión para modificar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario
🎙️ @Jalvarez_RNE pic.twitter.com/3REiPgXSZp“
En el caso de Soledad Iparraguirre, el juez recuerda la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada: 10 asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena de 30 años de prisión.
El magistrado analiza la naturaleza del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una medida excepcional que aboca a un régimen de semilibertad y que exige una justificación individualizada de su pertinencia, como medida de flexibilización del grado. Por ello, su aplicación debe estar suficientemente justificada y debe motivarse su necesidad en el proceso de reinserción, destaca.