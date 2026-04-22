La Audiencia obliga a volver a prisión a la exjefa de ETA Anboto y a Carasatorre tras rechazar el régimen de semilibertad

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, y al exintegrante del Comando Donosti Juan Ramón Carasatorre, lo que supone su vuelta a prisión.

Ambos deberán permanecer en segundo grado de tratamiento penitenciario, de acuerdo con sendos autos del juez que les obligan a volver a la cárcel tras haberles otorgado el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco el pasado mes de marzo la semilibertad.