La Fiscalía rechaza la salida de la cárcel de la ex jefa de ETA Anboto en régimen de semilibertad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un informe ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en el que rechaza la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la interna exetarra, María Soledad Iparraguirre Guenechea, alias Anboto, que significó su salida en régimen de semilibertad de la cárcel de Martutene, en San Sebastián.

Anboto comenzó a salir de prisión por el día, de lunes a viernes, tras concederle el Gobierno vasco el régimen de semilibertad, después de haber cumplido 22 años de los 400 de condena.

El artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario recoge que "con el fin de hacer el sistema más flexible, el Equipo Técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento" que adopte un modelo de ejecución de la condena "en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados".

Una "conversión encubierta" en tercer grado El fiscal que coordina la Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional, Carlos García-Berro, considera que se ha producido un "uso indebido" del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, que ve como una "conversión encubierta" que no puede funcionar como tercer grado anticipado, dice, y no está diseñado para "habilitar actividades ordinarias de resinserción social, sino como mecanismo excepcional y puntual para actividades concretas incompatibles con el régimen ordinario, y siempre dentro del itinerario progresivo. En este caso concreto, explica el fiscal que resolución de la Administración desnaturaliza la institución, al permitir salidas diarias, con actividad externa en horario de mañana y tarde, de contenido estrictamente propio del tercer grado, sin que la penada haya accedido a dicho grado, ni reúna los presupuestos temporales mínimos.