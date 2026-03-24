La exjefa de ETA Anboto sale de prisión en régimen de semilibertad tras cumplir 22 años de los 400 de condena
- Imputada por más de una docena de asesinatos, puso voz al fin de ETA en 2018
- 'Anboto 'disfrutará del mismo régimen que hace se concedió a 'Txeroki' hace varias semanas
Desde este lunes, Soledad Iparraguirre 'Anboto' podía disfrutar de la posibilidad de salir de la cárcel durante el día y volver sólo para dormir y durante los fines de semana. Esa realidad se ha hecho efectiva el martes por la mañana, cuando se ha visto a la ex etarra saliendo de la prisión de Martutene, en San Sebastián.
Es el resultado de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, según el cual "con el fin de hacer el sistema más flexible, el Equipo Técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento" que adopte un modelo de ejecución de la condena "en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado". Se trata de una "medida excepcional" que, aunque tendrá que ser aprobada por el Juez de Vigilancia penitenciaria, se ejecuta de forma inmediata.
Para conseguir la aplicación de esta medida, que no es un es un tercer grado, sino una fórmula dirigida a la "preparación" para la salida de prisión del reo, el interno debe entregar un "plan de ejecución" en el que acredite que va a trabajar o llevar a cabo labores de voluntariado, y comunicar los horarios correspondientes.
“🔴 La histórica dirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', abandona la cárcel de Martutene en régimen de semilibertad— Radio 5 (@radio5_rne) March 24, 2026
▪️Puede salir de lunes a viernes para trabajar o hacer voluntariado, y volver a dormir a prisión
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Una decena de personas, que aguardaba a Iparraguirre en exterior de la cárcel donostiarra, se han puesto delante de ella para tratar de evitar que su imagen fuera captada por los medios de comunicación. Ataviada con unas gafas de sol oscuras, una cazadora verde y unos vaqueros, la exdirigente de ETA se ha abrazado con algunas de las personas que se encontraban en el exterior tras lo cual se ha subido a un coche y ha abandonado el lugar.
Este mismo régimen régimen fue concedido recientemente al ex jefe de ETA Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', lo que provocó las críticas de varias asociaciones de víctimas del terrorismo.
Anboto ha cumplido 22 años de condena en total, entre Francia y España
Iparraguirre cumplía una condena de más de 400 años, ya que se le imputan más de una docena de asesinatos, como el comandante del ejército Luciano Cortizo o el cartero Amurrio Estanislao Galindez. Además se le investiga en las causas relacionadas con las muertes de Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez, entre otros.
Formó parte de los comandos Araba y Madrid, y durante una década llegó a ser la jefa militar de ETA. En el momento de su detención, junto al jefe del aparato político de ETA, Mikel Albisu, 'Antza', en Francia, supuestamente era encargada de dirigir el aparto de extorsión de la banda terrorista. Ocurrió en 2004.
Procesada por la juez antiterrorista Laurence Le Vert por un delito de dirección u organización de banda terrorista, en diciembre de 2010 fue condenada junto a su pareja, Mikel Albisu, a 20 años de cárcel por el Tribunal de lo Criminal de París.
En septiembre de 2019 fue entregada a España para que respondiese ante la justicia de nuestro país por delitos de pertenencia a banda armada y por su presunta participación directa en numerosos atentados cuando formaba parte del ''comando Araba'.
En 2018, puso voz, junto a Josu Ternera, al comunicado que bajo el título "Declaración final de ETA al pueblo vasco", la organización terrorista ponía fin a su trayectoria con la intención de "para favorecer una nueva fase histórica". Terminó su mensaje con la frase "ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él".
Las asociaciones de víctimas califican la decisión de "mazazo" e "injustificable"
En declaraciones a RTVE, la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Carmen Ladrón de Guevara, calificó a aplicación de este régimen a Anboto como "un mazazo", y denunció que este precepto del Reglamento Penitenciario, pensado para ofrecer tratamiento a los internos que no podían recibirlo en prisión, en el caso de los etarras "se está utilizando como un tercer grado encubierto", como un paso previo a aquellos "que no cumplen con requisitos para acceder al tercer grado".
Además, ha añadido, Anboto se ha visto beneficiada por la ley aprobada por el Parlamento hace un año "que permitía el reconocimiento de las penas cumplidas en Francia". En el país galo Iparraguirre cumplió 16 años, y otros seis en España: "en total 22". "Esa es la referencia que se está tomando" para aplicar el precepto legal, por lo que, explica Ladrón de Guevara, "en el momento en que se reconoce la pena francesa el computo cambia mucho".
Por su parte, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha considerado "escandaloso e injustificable" la concesión de este régimen de semilibertad a una exjefa de ETA que, según denunció, cuenta con un "historial criminal de extrema gravedad ya que fue condenada a 793 años y 8 meses de prisión y está vinculada a 14 asesinatos".