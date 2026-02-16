La Fiscalía asegura que no ha recibido el aviso de semilibertad de Txeroki y recurre el tercer grado de Arzalluz Goñi

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha advertido este lunes que aún no ha recibido la comunicación para aplicar el régimen de semilibertad del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, y ha anunciado su recurso contra el tercer grado de Asier Arzalluz Goñi.

Txeroki sale del centro penitenciario de Martutene, en San Sebastián, desde el pasado 10 de febrero después de que lo autorizara el Gobierno Vasco a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión donostiarra, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

La semilibertad supone una flexibilización en su régimen de internamiento, aunque permanece en segundo grado, sin que se le haya concedido el tercer grado. No obstante, la medida debe contar también con la autorización del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, al ser el tribunal sentenciador, por lo que, en caso de ser denegada, queda sin efecto.

(EN AMPLIACIÓN)