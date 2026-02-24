La Fiscalía ve "procedente" la semilibertad de Txeroki pero exige que pida perdón a las víctimas en Francia

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha respaldado la decisión del Gobierno del País Vasco de conceder el régimen de semilibertad al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki. En un comunicado, "ve procedente" la aplicación de este régimen aunque solicita al mismo tiempo que pida perdón a las víctimas causadas en Francia.

El Ministerio Público explica, asimismo, que ha presentado alegaciones ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria sobre la aplicación del artículo 100.2 de Reglamento Penitenciario a Txeroki, que salió por primera vez de la cárcel de Martutene el pasado 9 de febrero.

El Ministerio Público considera "procedente la aplicación del principio de flexibilidad", argumentando "la evolución del interno y al programa individualizado de tratamiento consistente en permitir las salidas de lunes a viernes para realizar labores de voluntariado". La Fiscalía insiste en que la legislación española establece que "las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social".

Txeroki, recuerda, viene participando en el programa de talleres de Justicia restaurativa auspiciado por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas sociales del Gobierno vasco y especialmente por la dirección de Justicia y la dirección de Derechos Humanos víctimas y diversidad enmarcado en el proyecto Estrategia de Justicia restaurativa en Euskadi.