La Fiscalía ve "procedente" la semilibertad de Txeroki pero exige que pida perdón a las víctimas en Francia
- Reconoce que el exjefe de ETA está participando en talleres de justicia restaurativa
- Txeroki acumula casi 400 años de cárcel en España por 21 intentos de asesinato y actos terroristas
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha respaldado la decisión del Gobierno del País Vasco de conceder el régimen de semilibertad al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki. En un comunicado, "ve procedente" la aplicación de este régimen aunque solicita al mismo tiempo que pida perdón a las víctimas causadas en Francia.
El Ministerio Público explica, asimismo, que ha presentado alegaciones ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria sobre la aplicación del artículo 100.2 de Reglamento Penitenciario a Txeroki, que salió por primera vez de la cárcel de Martutene el pasado 9 de febrero.
El Ministerio Público considera "procedente la aplicación del principio de flexibilidad", argumentando "la evolución del interno y al programa individualizado de tratamiento consistente en permitir las salidas de lunes a viernes para realizar labores de voluntariado". La Fiscalía insiste en que la legislación española establece que "las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social".
Txeroki, recuerda, viene participando en el programa de talleres de Justicia restaurativa auspiciado por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas sociales del Gobierno vasco y especialmente por la dirección de Justicia y la dirección de Derechos Humanos víctimas y diversidad enmarcado en el proyecto Estrategia de Justicia restaurativa en Euskadi.
Exige que pida perdón a las víctimas en Francia
En el mismo comunicado de prensa, la Fiscalía sostiene que "en la ejecución de condenas por terrorismo, la normativa española exige que el penado reconozca el daño causado, muestre signos inequívocos de arrepentimiento, se desvincule de la organización terrorista, repare material o simbólicamente a las víctimas, y, en la práctica, solicite perdón a las víctimas como manifestación esencial del abandono de la actividad delictiva".
Por ello, el Ministerio Público exige la necesidad del perdón a las víctimas causadas en Francia, como consecuencia de la acumulación de las condenas francesas en virtud de la aplicación de la Ley Orgánica.
Garikoitz Aspiazu Rubina (Bilbao, 1973), considerado jefe de ETA hasta su detención en 2008, fue condenado en 2011 a 377 años de prisión por la Audiencia Nacional, mientras que en Francia acumulaba penas que suman más de 30 años. Entre los múltiples atentados que se le atribuyen figura el que perpetró ETA contra dos guardias civiles españoles en la localidad gala de Capbreton el 1 de diciembre de 2007, cuando Txeroki dirigía el aparato militar de ETA.