Sanidad desconvoca una reunión por la huelga de médicos ante el "bloqueo" de los sindicatos, que piden su dimisión

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha desconvocado una reunión prevista para este mismo jueves con las comunidades y que se había convocado a petición del Comité de Huelga para tratar de alcanzar un acuerdo que frene una nueva huelga de los médicos.

García ha dicho que la suspensión del encuentro se debe al "bloqueo" de los sindicatos a la resolución de este conflicto, mientras que los cinco sindicatos que conforman este Comité de huelga han pedido su dimisión "por la reiteración en la manipulación del relato en los últimos meses" y por las "mentiras" y la "falta de rigor" del Ministerio.

La ministra ha dicho, en su comparecencia en el Senado, que su compromiso de diálogo "sigue intacto" a pesar de la suspensión de la reunión, una cita que no ve "útil y necesaria" ya que no ve "voluntad de desescalar el conflicto" por parte de los sindicatos.

Sanidad y las comunidades autónomas acordaron en marzo la figura de un mediador para resolver un conflicto ya enconado entre el Ministerio y los sindicatos convocantes.

Los profesionales médicos y facultativos de toda España iniciaron el pasado 16 de marzo una nueva semana de huelga, la segunda de este año, para volver a mostrar su rechazo al Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos y reclamar un texto propio que reconozca las particularidades del colectivo, independiente del resto del personal sanitario.

El estatuto propio para la profesión médica sigue siendo el principal caballo de batalla de los sindicatos, que piden un texto marco propio que recoja las particularidades de los médicos, además de otras reivindicaciones laborales, como la voluntariedad de las guardias, que computen para la jubilación, una nueva clasificación profesional específica y una interlocución laboral directa.

Pero el Ministerio de Sanidad defiende las mejoras laborales de su propuesta, entre ellas, el límite de la jornada a 45 horas semanales y la reducción de las guardias de 24 a 17 horas, e insiste en que el nuevo estatuto recoge un capítulo dedicado a la profesión médica. Se opone, por tanto, a un estatuto marco propio exclusivo de los médicos.