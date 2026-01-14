Disparidad en el seguimiento de la primera jornada de huelga médica de este año

La primera de las dos jornadas de huelga médicas ha transcurrido este miércoles con una enorme disparidad de cifras de seguimiento en las ocho comunidades en las que está convocada, con porcentajes máximos según los sindicatos, pero ínfimos de acuerdo con las consejerías.

Convocada por la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) para los profesionales de Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia y Asturias, así como a los médicos de Familia de toda España, la huelga de batas blancas ha reunido a cientos de protestantes en varias ciudades españolas.

El objetivo es clamar contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y exigir uno específico para la profesión, algo que de momento solo ha respaldado Vox a nivel político. La formación ha presentado una propuesta de resolución para que el Parlamento de Cataluña inste a la Generalitat a reclamar al Gobierno central un estatuto médico.

Manifestaciones en Madrid y Barcelona Metges de Catalunya, sindicato convocante en esta comunidad, ha cifrado el seguimiento del paro en el 45% en el turno de mañana, mientras que la Generalitat lo ha reducido al 6,5%. Además, se ha celebrado una manifestación en Barcelona, donde un millar de médicos han reclamado mejoras laborales y un marco propio de negociación con la Generalitat. Los manifestantes, vestidos mayoritariamente con bata blanca, han exhibido pancartas como "Médico cansado, mala sanidad", "vocación no es explotación" o "stop guardias 24 horas", al tiempo que han pedido la dimisión de la consellera de Salud, Olga Pané. En Madrid, unos 400 profesionales han marchado desde el Congreso hasta el Ministerio para pedir el fin de las guardias de 24 horas, que "están pagadas a menos de la hora ordinaria", además de una "tremenda sobrecarga", ha dicho la secretaria general del sindicato Amyts, Ángela Hernández. También en las urgencias extrahospitalarias hay puntos con "un único médico viendo más de 120-130 pacientes en una sola guardia de 24 horas", mientras que el Ministerio "desvía las competencias a las comunidades y al contrario". Los sindicatos médicos rechazan la última oferta de Sanidad sobre el estatuto marco y abandonan la mesa de negociación

Piden "una jornada justa como la de los demás" "Nuestras reivindicaciones son una jornada justa como la de los demás, que las guardias cuenten", por ejemplo cobrando más, jubilándose antes, mejorando la jubilación, pero por "ahí no ha entrado nadie. No lo van a hacer de momento, ni comunidades, ni Gobierno, porque la hora de médico, el kilo de médico a precio de saldo, por ahora les conviene a todos", ha censurado. En la Comunidad Valenciana se ha producido una concentración de veinte minutos en el Hospital Arnau de Vilanova de València; el Sindicato Médico Avanza ha cifrado entre el 70 y el 80% el seguimiento de la huelga, pero la Conselleria de Sanidad habla del 3,09%. Fuentes sindicales han explicado que el nuevo borrador del estatuto marco que el Ministerio de Sanidad sacó el lunes por la tarde incluye "algunas mejoras, como un apartado solo para médicos, pero se deja muchas en el tintero y muchas cosas abiertas para que se negocien en las autonomías".

Mayores seguimientos en Galicia y Euskadi En Galicia, siete de cada diez médicos y facultativos del Sergas han secundado el paro para reclamar de la Xunta una negociación que permita dignificar sus condiciones laborales, según el sindicato convocante O'Mega, que ha denunciado unos servicios mínimos "abusivos que en algunos casos llegaron a alcanzar hasta al 120% de los efectivos" de una jornada normal. Pero el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, aunque ha reconocido el impacto "realmente intenso" de la huelga, ha cifrado en prácticamente un 20% el seguimiento, con mayor incidencia en hospitales, donde se aproxima al 25,4%, que en atención primaria, donde estimó en un 6%. En Asturias, la Consejería de Salud estima que un 11,65% de los médicos ha hecho huelga, pero el Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa) lo eleva a entre un 65 y 70%. "Estamos muy satisfechos con los datos de seguimiento. El personal está muy molesto y muy harto y la respuesta de los compañeros es formidable", ha dicho en declaraciones a los periodistas su secretario general, José Antonio Vidal. Varios centenares de profesionales se han concentrado también ante el Hospital Universitario de Cruces "para reclamar, una vez más, un Estatuto Marco propio" y porque no se ha producido ningún avance desde las últimas seis jornadas de huelga de diciembre, según el Sindicato Médico de Euskadi. En esta comunidad, el Departamento de Salud y Osakidetza han cifrado en el 19,23% el seguimiento en el turno de mañana.