España marca récord de afiliados extranjeros al superar los 3,21 millones con el impulso de Venezuela, Colombia y Perú

España ha superado en marzo los 3,21 millones de afiliaciones de extranjeros en la Seguridad Social, en la serie desestacionalizada de la estadística, que descuenta las fluctuaciones por las grandes campañas de empleo, como el verano, la Semana Santa o la Navidad. En los últimos 12 meses, se han registrado 234.685 altas más, que se explican sobre todo por el incremento de los cotizantes con origen en Venezuela, Colombia y Perú. No obstante, Marruecos y Rumanía siguen siendo los países que más afiliados aportan.

En cuanto a la afiliación media de marzo de 2026, son 3,15 millones de extranjeros, 230.358 más que en el mismo mes del año pasado y 74.722 más que en febrero. De ese total, poco más de medio millón son autónomos.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado este miércoles que los cotizantes extranjeros representan el 14,4% del total y "sostienen" sectores como la hostelería, "donde uno de cada tres trabajadores es de otro país". Desde la reforma laboral en 2022, casi el 43% del empleado creado corresponde a extranjeros, más de 852.000 ocupados, según ha subrayado también la nota del Ministerio, que se ha publicado un día después de que el Gobierno aprobara la regularización de medio millón de inmigrantes.

Crecen los países de Sudamérica, pero son más de Marruecos y Rumanía En el último año, han despuntado los incrementos de cotizantes de Venezuela (+20%), Perú, (+18,7%) y Colombia (+17,7%), si bien el total sigue liderado por las afiliaciones de ciudadanos con nacionalidad marroquí (387.584) y rumana (343.003). Los siguientes trabajadores extranjeros más frecuentes son colombianos (264.236), venezolanos (218.337), italianos (208.174), chinos (126.998) y ucranianos (80.256). Cerca del 30% procede de países de la Unión Europea, según Seguridad Social. El perfil es mayoritariamente masculino, 1,8 millones, frente a los 1,4 millones de mujeres, el 43% del total de las afiliaciones foráneas. Se dedican sobre todo a la hostelería (son el 29,1% de los afiliados, incluidos los españoles), la agricultura (26,9%), la construcción (24,3%), el transporte (17,6%) y las actividades administrativas (17,5%), si atendemos al régimen general. Las proporciones son aún mayores en los registros del sistema especial del hogar (42,3%) y el agrario (39,4%). En lo que respecta a los 506.067 autónomos con origen extranjero, Inclusión ha señalado que son casi uno de cada tres ocupados por cuenta propia en "sectores altamente cualificados" como las telecomunicaciones y la programación informática. El 88,6% de los trabajadores extranjeros tienen un contrato indefinido, algo más que los trabajadores nacionales (88,4%), mientras la tasa de temporalidad ha bajado al 11,4%, también por debajo del 11,6% de los españoles con un contrato temporal. Jóvenes, camareros y de origen sudamericano: así son los extranjeros que aspiran a la regularización en España Jaime Gutiérrez