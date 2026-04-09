El rey reafirma que "solo sobre el Derecho puede sostenerse una paz duradera"

"La dignidad de la persona es el fundamento primero de la condición humana", así lo ha señalado el rey Felipe VI durante el acto de conmemoración del 60º aniversario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966, que supusieron "un avance decisivo al transformación en obligaciones lo que hasta entonces eran aspiraciones éticas". Estos pactos internacionales encarnan, para el rey, la convicción de que "solo sobre el Derecho puede sostenerse una paz duradera".

Desde la facultad de Derecho de la Universidad Complutense, el monarca ha considerado que la "salud cívica y democrática" se mide según la "protección de esa dignidad". Una cuestión, que según el rey "en pleno siglo XXI vuelve a interpelarnos": "Nos enfrentamos a un mundo atravesado por conflictos –en Oriente Próximo, en distintas regiones de África y Asia y en la propia Europa. Un mundo marcado también por el terrorismo, las crisis humanitarias, los desafíos medioambientales y nuevos retos éticos y tecnológicos como los que plantea la IA, que invitan a reflexionar, con la contribución imprescindible de la comunidad académica, sobre la aplicación de los Pactos en nuevas circunstancias", ha afirmado.

“DIRECTO 📺 #Canal24horas | El rey Felipe VI preside el acto conmemorativo del 60º aniversario de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles en la Universidad Complutense de Madridhttps://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/uHgIlMknjF“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 9, 2026

A la luz de estos desafíos, "reafirmar el Derecho y la Carta Internacional de los Derechos Humanos como piedra angular de la convivencia resulta más necesario que nunca", ha dicho el rey, que ha realizado una defensa de la Constitución Española.

La UE "debe seguir siendo vanguardia en la defensa de los Derechos Humanos" En este sentido, ha proseguido, la Unión Europea y sus estados miembros "deben seguir siendo vanguardia en la defensa de los Derechos Humanos, de su vigencia y de su universalidad". Para Felipe VI "no se trata de una opción, sino de una exigencia ligada a nuestra identidad y derivada de los claroscuros de nuestra historia". A ello, ha insistido "España contribuye activamente", desde su responsabilidad "como miembro, por 3ª vez, del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2025-2027, con una atención creciente a ámbitos como la discapacidad, la igualdad entre mujeres y hombres y los derechos". “El Rey, a su llegada a la Universidad Complutense de Madrid para presidir el acto por el 60º aniversario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados por la Asamblea General de Naciones… pic.twitter.com/oVLmJJM4kf“ — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 9, 2026 El monarca ha concluido su discurso recordando las palabras de Francisco Tomás y Valiente, jurista asesinado por ETA hace treinta años, a quien Felipe VI ha recordado con cariño como uno de sus maestros: “El respeto de los derechos humanos es el mínimo ético que, asumido democráticamente, permite la construcción de fórmulas de convivencia pacífica”. Una frase "breve" que según el rey "propone un recorrido amplio entre las siguientes palabras: respeto, derechos, ética, democracia, convivencia, paz. Les une, a todas ellas, un vínculo frágil y sutil, pero importantísimo: la dignidad del ser humano".