La rebaja del IVA de los carburantes llena las gasolineras de Cantabria

La entrada en vigor de la rebaja del IVA de los carburantes del 21 al 10% ha llenado de clientes las estaciones de servicio de Cantabria. Los ciudadanos particulares han aprovechado el descuento de entre 15 y 30 céntimos en el precio de la gasolina y de unos 20 en el caso del diésel para repostar sus depósitos después de unas semanas con precios elevados por culpa de la Guerra en Oriente Próximo.

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado sábado los decretos anticrisis aprobados por el Gobierno de España para mitigar los efectos del conflicto en Irán y entraron en vigor el pasado domingo. Sin embargo, ha sido este lunes, día laborable, cuando se ha sentido ese aumento de clientes en las gasolineras. "Sí que se ha notado. La semana pasada solo repostaba el que tenía que hacerlo por necesidad y ahora se ve que hay más gente. Además, muchos llenan el depósito los lunes para toda la semana", cuenta una de las responsables de la estación de servicio de Nueva Montaña.

Muchos cántabros respiran en cierta manera por unos descuentos que agradecen los bolsillos para llegar mejor a final de mes. "Subía y subía hasta por encima de los 2 euros, así que es bueno que haya bajado", comenta una clienta. "He echado a 1.58 euros el litro de gasolina, más barato que hace unos días, pero bastante más caro que hace un mes", dice otra con cierta resignación. La sensación de alivio es generalizada entre los ciudadanos, aunque no se terminan de fiar de que estas medidas sirvan para contener los precios mucho tiempo.

Preocupación en el sector primario

Los agricultores, ganaderos y pescadores de Cantabria han recibido bien la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo para el sector primario, pero consideran que es "insuficiente" y creen que "no compensa" la subida del combustible. Luis Pérez Portilla, secretario general de UGAM COAG en la comunidad, pide "mayor compromiso" por parte de las instituciones en el caso de que se alargue el conflicto en Oriente Próximo, mientras que César Nates, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores a nivel regional, mira con preocupación al escenario internacional y asegura que "esta crisis llega en el peor momento" porque el sector pesquero tiene a la mayoría de su flota activa por las costeras y el campo está en plena campaña.