El gasóleo se ha encarecido un 25 por ciento en Cantabria desde el inicio de la guerra en Irán

Llenar el tanque de combustible supone un esfuerzo económico mayor desde que comenzó la guerra en Irán tras los ataques de EEUU e Israel el pasado 28 de febrero. Los precios de la gasolina y el gasóleo han subido de manera generalizada en toda España, especialmente en comunidades autónomas como Cantabria. Si se toma como referencia el precio medio que recoge en su página web el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en los últimos nueve días la gasolina más común, la 95 E5, se ha encarecido 18 céntimos por litro; el gasóleo A lo ha hecho en casi 36 céntimos y el B (agrícola), en 23 céntimos. En términos porcentuales, el mayor incremento corresponde al gasóleo A, que alcanza el 25 %.

La escalada de los precios de los carburantes ya ha empezado a extenderse por toda la cadena productiva y se da por descontado que sumará varias décimas a la inflación en los próximos meses.

Hasta 600 euros de sobrecoste por camión Si hay un sector cuya actividad depende directamente de la evolución del precio de los combustibles es el transporte, una actividad a la que se dedican unas 4.300 empresas en Cantabria. Desde el inicio del conflicto en Irán, repostar el depósito de un camión cuesta 600 euros más, según ha explicado en declaraciones a RNE el secretario general de la Agrupación Empresarial de Transporte de Cantabria (AETRAC), Gerardo Pontón. En un mes, el sobrecoste puede alcanzar los 1.700 euros por vehículo. Pontón señala que el carburante representa en torno a un 40 por ciento de los costes de explotación de una empresa de transporte, por lo que "tiene una incidencia enorme que no puede asumir el sector". En este sentido, justifica incrementar las tarifas que –en última instancia– pagan todos los consumidores: "Es una norma legal, no es una opción", remacha. 01.36 min Los transportistas de Cantabria pagan 600 euros más por repostar un camión por el alza de los combustibles

El taxi debe esperar a la revisión de las tarifas Las tarifas del taxi son anuales, con lo que la subida de los precios de los carburantes no tendrá un reflejo inmediato en lo que pagan los usuarios por utilizar este servicio. Si la tendencia se mantiene en los próximos meses, se podría traducir en un incremento de las tarifas que se aprueben para el año que viene. El presidente de la Federación Cántabra del Taxi, Manu Andoni Ruiz, ha manifestado que el nivel de precios actual representa un gasto extra de unos 200 euros más por taxi al mes. En Cantabria existen actualmente 450 licencias de taxi, de las que 230 corresponden a Santander.

La ganadería agrava su situación por los combustibles La subida de los combustibles se nota también en el sector primario. Ganaderos como Fidel Rabanal señalan que, de seguir así, la situación se volverá insostenible. Un tractor medio consume unos 200 litros de gasóleo por jornada de trabajo. Con el alza que el carburante está experimentando estos días, el coste se eleva 50 euros más por día. En la coyuntura actual, el sector vuelve a reclamar ayudas como las puestas en marcha tras el inicio de la guerra de Ucrania. Los tractores vuelven a tomar Santander en protesta por la situación del campo: "Estamos en pie de guerra"