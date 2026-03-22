Guerra de Irán, última hora en directo: Teherán amenaza con ataques a la infraestructura energética y las plantas de desalinización si Trump cumple su órdago
- Netanyahu afirma que "es hora" de que otros países se sumen a la ofensiva contra Irán
La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este domingo 23 días, en los que han muerto más de 4.000 personas en los países afectados. Israel y Estados Unidos bombardean cada día diferentes instalaciones en todo el país persa, con masivos daños civiles. La República Islámica sigue pudiendo responder, con ataques de hasta 4.000 kilómetros de distancia y otros que han logrado sortear las defensas israelíes en el sur del Estado hebreo. Intercambios que en las últimas horas se están centrando en complejos nucleares de ambos bandos.
- Pezeshkian afirma que las amenazas fortalecen a Irán y advierte de una respuesta firme
- Israel inicia una operación para destruir los puentes que unen el sur del Líbano con el resto del país
- Un muerto en el norte de Israel al impactar un proyectil lanzado por Hizbulá desde el Líbano
- Israel confirma más de 300 heridos en menos de 24 horas mientras Irán y Hizbulá multiplican sus ataques
- Irán señala que solo impide el paso a 'los enemigos' por el estrecho de Ormuz tras el ultimátum de 48 horas de Trump para abrirlo
Guerra de Irán, última hora en directo
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20:11
Así está el estrecho de Ormuz
Decenas de barcos se concentran en aguas de Omán, cerca a la zona de influencia de Irán. "Teherán solo dejará pasar a los buques amigos que quieran negociar", informa María Eulate (Enviada especial a Omán).
“Así está el estrecho de Ormuz, decenas de barcos se concentran en aguas de Omán, cerca a la zona de influencia de Irán— Radio 5 (@radio5_rne) March 22, 2026
¿¿ "Teherán solo dejará pasar a los buques amigos que quieran negociar"
¿¿ @mariaeulate lo cuenta desde el lugar, con la asistencia técnica de Luis Montero pic.twitter.com/ELqbf927Zm“
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19:18
Israel: "La operación contra Hizbulá apenas ha comenzado"
El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, ha dicho que la operación contra el grupo chií libanés Hizbulá "apenas ha comenzado" y ha avanzado que Israel se prepara para una operación prolongada en el país vecino, con la intención ahora de intensificar su ofensiva terrestre en el sur.
En un comunicado publicado por el Ejército, Zamir afirma que el frente del Líbano, donde Israel ha emprendido una ofensiva terrestre en el sur, es por ahora secundario y los esfuerzos de Israel están puestos en Irán. "La operación contra la organización terrorista Hizbolá apenas ha comenzado; al concluir la operación en Irán, Hizbolá quedará solo y aislado. Se trata de una operación prolongada, y estamos preparados para ello", ha explicado Zamir tras aprobar los planes para actuar en el país vecino.
El jefe del Ejército ha dicho que en las últimas semanas de ofensiva en el Líbano Israel ha atacado más de 2.000 objetivos y decenas de depósitos de armas y ha matado a cientos de miembros de Hizbulá. "Ahora nos preparamos para intensificar las operaciones terrestres y los ataques selectivos, de acuerdo con un plan organizado", ha dicho. "Estamos preparados para una operación prolongada y continuaremos operando según sea necesario, tanto ofensiva como defensivamente, para garantizar la seguridad a largo plazo de los residentes del norte de Israel", ha insistido.
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19:09
Israel comienza una operación para destruir los puentes que unen el sur del Líbano con el resto del país, informa Óscar Mijallo (Enviado especial a Tiro, Líbano)
“#Canal24Horas | Israel comienza una operación para destruir los puentes que unen el sur del Líbano con el resto del país— RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 22, 2026
¿@oscarmijallo https://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/DA6IwDEewB“
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18:57
Noticia ampliada: Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz y preservar "todos los yacimientos energéticos" de Oriente Medio
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido la apertura del estrecho de Ormuz, situado en el Golfo Pérsico, y la preservación de "todos los yacimientos energéticos" de Oriente Medio. Además, ha pedido de nuevo una desescalada o, de lo contrario, ha advertido de "una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad".
"Nos encontramos en un punto de inflexión global", ha aseverado en su perfil de X, donde ha advertido: "Una mayor escalada podría desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad". "El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra", ha concluido el jefe del Ejecutivo español.
Sus palabras llegan el mismo día en que Irán ha amenazado a EE.UU. con cerrar "completamente" el estrecho de Ormuz y destruir los intereses económicos de Washington y las infraestructuras energéticas en Oriente Medio en caso de un ataque contra sus centrales eléctricas. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha respondido con un ultimátum a Teherán de 48 horas para abrir Ormuz o de lo contrario Estados Unidos "atacará y destruirá sus centrales eléctricas".
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18:50
Mark Rutte defiende la operación emprendida por EE.UU. e Israel contra Irán
“Mark Rutte defiende la operación emprendida por EE.UU e Israel contra Irán— Radio 5 (@radio5_rne) March 22, 2026
¿¿ Lo califica de 'crucial' y dice que está haciendo del mundo un lugar "más seguro" contra la "amenaza existencial" que representa el programa nuclear y de misiles iraníhttps://t.co/lMToc173VA pic.twitter.com/Dee4ZeTlDk“
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18:48
Irán denuncia ante la ONU los bombardeos contra sus plantas nucleares y pide una compensación
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ha denunciado en una carta a la Naciones Unidas los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes y ha exigido una compensación por los daños causados por esos bombardeos. “Conforme al proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad del Estado, todo acto internacionalmente ilícito genera responsabilidad. El Estado responsable debe cesar el acto, garantizar su no repetición y reparar íntegramente los daños causados”, ha señalado Araqchí en una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, y al Consejo de Seguridad.
El jefe de la diplomacia iraní ha calificado los bombardeos contra instalaciones nucleares pacíficas bajo supervisión internacional como una “violación flagrante” del derecho internacional, de la Carta de la ONU y de las normas del Organismo Internacional de Energía Atómica. Araqchí ha pedido a las Naciones Unidas adoptar medidas “inmediatas y decisivas” para detener dichos ataques, que, según ha dicho, se han producido en varias ocasiones: dos veces contra las instalaciones de Natanz, los días 1 y 21 de marzo y otra el día 17, contra un edificio situado a solo 350 metros de la central nuclear activa de Bushehr.
El ministro ha advertido de que atacar instalaciones nucleares podría provocar la liberación de material radiactivo y tener consecuencias “muy graves” para la población civil y el medio ambiente.
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18:28
El Ejército investiga si la muerte de un hombre en el norte de Israel fue por fuego amigo
El Ejército israelí investiga si la muerte de un hombre en el norte de Israel por un proyectil proveniente del Líbano respondió a fuego amigo y no a un disparo del grupo chií Hizbulá. "Se está examinando la posibilidad de que el incidente involucrara disparos provenientes de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", ha indicado el Ejército en un comunicado sobre el fallecimiento de un hombre que iba en un vehículo en la localidad israelí de Misgav Am, a medio kilómetro de la frontera norte de Israel, cuando fue alcanzado por un proyectil.
El comunicado añade que las FDI "están llevando a cabo una investigación exhaustiva, con la participación de todas las autoridades pertinentes, tras el ataque perpetrado esta mañana contra Misgav Am, en el que falleció un civil israelí".
De confirmarse que su fallecimiento se produjo por fuego israelí y descartarse que se debiera a un disparo de Hizbulá, ninguna persona habría muerto hasta el momento en Israel por el fuego del grupo chií, mientras que más de 1.000 personas han fallecido en el Líbano por ataques de las tropas israelíes.
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18:17
Rutte: la ofensiva en Irán es "fundamental" para acabar con su capacidad nuclear
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho que la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel en Irán es "fundamental" para eliminar la capacidad nuclear y misilística iraní. "Es fundamental que Estados Unidos esté llevando a cabo esta acción para eliminar la capacidad nuclear y misilística (de Irán). Es una amenaza existencial para Israel, para la región, para Europa y para el mundo entero", ha afirmado Rutte en una entrevista con Fox News. "Por eso es crucial que Estados Unidos esté haciendo esto. Es necesario", ha añadido.
Rutte se ha referido al estrecho de Ormuz y ha dicho que es necesario "colaborar" con los 22 países que firmaron la víspera un documento en el que decían estar "listos" para contribuir a garantizar el paso seguro por esta ruta estratégica. "Debemos colaborar con estos 22 países, la mayoría de ellos de la OTAN, para determinar qué es lo que hace falta para garantizar que el estrecho de Ormuz se abra y nos aseguremos de la libre circulación", ha señalado.
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18:12
Sánchez: "España exige la apertura del estrecho de Ormuz"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que los ataques a la infraestructura energética en Oriente Medio podrían "desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad".
Por ello, en una publicación en la red social X, Sánchez ha exigido la "apertura del estrecho de Ormuz y la preservación de todos los yacimientos energéticos de Oriente Medio".
“The Government of Spain demands the opening of Hormuz and the preservation of all the energy sites of the Middle East.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 22, 2026
We stand at a global tipping point. Further escalation could trigger a long-term energy crisis for all humanity.
The world should not pay the consequences of…“
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18:00
El presidente del Líbano advierte de una invasión terrestre
El presidente del Líbano, Joseph Aoun, ha denunciado que el bombardeo israelí sobre la principal autopista del sur del país, que ha dejado incomunicada la ciudad de Tiro, la más importante de la región, supone "el preludio de una invasión terrestre".
Las fuerzas israelíes bombardearon la autopista y destruyeron un puente clave sobre el río Litani que conecta la ciudad de Tiro con el resto del país. La acción, según Israel, busca dificultar los movimientos del grupo chií Hizbulá y se produjo poco después de que Tel Aviv anunciara su intención de bombardear viviendas próximas a comunidades israelíes en sur del Líbano y los puentes sobre el río Litani, el más largo del país, con 140 kilómetros, clave para la agricultura, el abastecimiento de agua y la generación de energía hidroeléctrica.
"Estos ataques representan una peligrosa escalada y una flagrante violación de la soberanía del Líbano, y se consideran un preludio de una invasión terrestre", ha dicho el presidente libanés tras el ataque. La destrucción de puentes, incluyendo el puente Qasmiyeh sobre el río Litani, "amenaza la integridad territorial del país y pone en riesgo la vida de los civiles en la región", ha añadido.
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17:56
Vídeo: Los efectos de la guerra en Irán ya empiezan a notarse en el bolsillo del consumidor
Los efectos de la guerra en Irán ya empiezan a notarse en el bolsillo del consumidor. El origen de las subidas está en el encarecimiento del gas y el petróleo, que repercute en las materias primas, y no parece que el escenario vaya a mejorar.
¿Podemos pensar en un techo para los precios? Una referencia podría ser lo que pasó durante la guerra en Ucrania. Con el barril de Brent a 137 dólares y el gas en el mercado europeo a 300 euros el megavatio/hora. Aunque ahora estamos lejos de esos niveles, el bolsillo de los ciudadanos encara las nuevas subidas muy tocado.
En algunos negocios ya notan que el consumo ha descendido desde el inicio del conflicto. Una disminución del consumo que unida al alza de la inflación podría provocar un shock económico.
El BCE ya alerta sobre el alza de los precios y sube siete décimas, hasta el 2,6%, sus previsiones de inflación para este año en la eurozona. Porque aunque la guerra acabara mañana tardaríamos semanas en notar la bajada de los precios.
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17:44
Estados Unidos niega que Irán haya derribado un F-15
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha negado que el Ejército iraní derribara un caza estadounidense F-15 cerca de la isla de Ormuz. En una publicación en su perfil de X, el CENTCOM ha calificado de "falsos" los "rumores" que afirman que la República Islámica derribó recientemente un F-15, y ha asegurado que ninguno de los 8.000 aviones de combate desplegados desde que empezó la guerra ha sido derribado por Irán.
El Ejército iraní había anunciado momentos antes que detectó y atacó un caza F-15 en su espacio aéreo en el sur del país, un día después de que la Guardia Revolucionaria informara de haber alcanzado una aeronave F-16 israelí en el centro de Irán. “Un caza F-15 enemigo intruso fue detectado en el cielo de las costas del sur del país, en las proximidades de la isla de Ormuz, y, tras ser interceptado, fue atacado por los sistemas de defensa antiaérea tierra-aire de la Fuerza de Defensa Aérea del Ejército”, anunció el departamento de relaciones públicas del Ejército iraní.
La víspera, la Guardia Revolucionaria informó haber alcanzado un caza F-16 israelí en el espacio aéreo central de Irán, en lo que describió como la tercera aeronave israelí derribada en 22 días de guerra, mientras Israel negó que la aeronave resultara dañada.
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17:36
Irán cifra en 210 los niños muertos en la guerra y denuncia daños a 300 centros sanitarios
Las autoridades iraníes han informado de que al menos 210 niños han muerto desde que empezó la guerra. "210 niños han muerto en la reciente guerra impuesta", ha anunciado el ministro de Salud, Mohamadreza Zafargandi, según ha informado la agencia Tasnim.
El ministro iraní ha dicho que la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán va más allá de los enfrentamientos militares y "ha causado graves daños a la población civil, incluidos niños y mujeres", sin ofrecer una cifra total de muertos en el conflicto. En el primer día de la guerra, al menos 165 personas, entre ellas 120 niños, perdieron la vida en un ataque que alcanzó un colegio de primaria en la ciudad de Minab.
Además, ha indicado que unos 300 centros de salud, hospitales y servicios de emergencia han sufrido daños. Irán no ha ofrecido un balance oficial de muertos desde el 5 de marzo, cuando situó la cifra en 1.230. Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, cifra los fallecidos en 3.230, entre ellos 1.406 civiles.
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17:11
Vídeo: Israel vive su peor jornada de ataques desde que inició la guerra con Irán
Noche complicada para Israel, la peor desde que comenzó la guerra. Hay una víctima mortal en el norte del país. Y en el sur, más de un centenar de personas han resultado heridas en dos ataques iraníes, según las autoridades. Uno de ellos en esta zona residencial de la ciudad de Arad.
El presidente israelí, el primer ministro y parte de su gabinete han visitado la zona: "Estamos aplastando al enemigo, aunque queda trabajo por hacer", ha reconocido Benjamín Netanyahu.
A solo 30 kilómetros de allí, en Dimona, otro misil impactó unas horas antes. Estos dos bombardeos que ha lanzado Irán sobre el sur de Israel cercan un punto clave: Négev, su principal instalación nuclear.
Oficialmente es un centro dedicado exclusivamente a la investigación, pero desde hace décadas se da por sentado que Israel desarrolla ahí armamento nuclear.
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16:54
Pezeshkian afirma que las amenazas fortalecen a Irán y advierte de una respuesta firme
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirma este domingo que las amenazas contra la integridad territorial de su país "solo fortalecen" la unidad nacional y advierte que responderá con firmeza a cualquier acción militar en su contra.
"Las amenazas y el terror no hacen más que reforzar nuestra unidad", ha escrito Pezeshkian en X, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara en su cuenta de Truth Social "la muerte de Irán".
Pezeshkian ha dicho que su país afrontará "con firmeza las amenazas delirantes en el campo de batalla", también en referencia al ultimátum de anoche de Trump, quien da un plazo de 48 horas a Irán para que abra totalmente el estrecho de Ormuz, advirtiendo que, de lo contrario, atacará las centrales eléctricas del país persa.
"La ilusión de borrar a Irán del mapa muestra desesperación frente a la voluntad de una nación que hace historia", ha respondido el mandatario iraní, quien afirma que el estrecho de Ormuz "está abierto a todos, excepto a quienes violan nuestro territorio".
Las autoridades militares y políticas de Irán han amenazado este domingo a EE.UU. con cerrar "completamente" el estrecho de Ormuz y destruir los intereses económicos de Washington y las infraestructuras energéticas en Oriente Medio en caso de un ataque contra sus centrales eléctricas.
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16:47
El presidente libanés afirma que los ataques israelíes contra puentes y otras infraestructuras son el preludio de una invasión terrestre
El presidente del Líbano, Joseph Aoun condena los ataques israelíes contra infraestructuras e instalaciones vitales en el sur del país, en particular el puente Qasmiya sobre el río Litani y otros puentes, según un comunicado de la presidencia.
"Estos ataques representan una peligrosa escalada y una flagrante violación de la soberanía del Líbano, y se consideran el preludio de una invasión terrestre", ha declarado Aoun, después de que Israel anunciara que su ejército, que ya había lanzado incursiones terrestres, había recibido la orden de destruir "todos los puentes" que, según afirman, están siendo utilizados por Hizbulá, grupo proiraní (AFP).
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16:41
Millones de personas han salido ya de Irán y Líbano, y lo harán muchas más si el conflicto se extiende
RNE analiza la circunstancia migratoria que deja el conflicto en Oriente Próximo, con esta entrevista a la directora de ONU Migraciones, Amy Pope.
“¿ Millones de personas han salido ya de Irán y Líbano, y lo harán muchas más si el conflicto se extiende— Radio 5 (@radio5_rne) March 22, 2026
¿¿ Analizamos en este vídeo la circunstancia migratoria que deja el conflicto en Oriente Próximo, con la entrevista a @IOMchief @IOMspain
¿¿ Lo cuenta @raul_portero_ pic.twitter.com/o7hEgG5OUw“
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16:33
Bessent defiende la guerra en Irán: "A veces es necesario 'escalar' para 'desescalar'"
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha defendido este domingo los ataques de EE.UU. e Israel a Irán asegurando que a veces es necesario "escalar" para "desescalar".
En una entrevista con el programa 'Meet the Press', de NBC News, Bessent indica que la Fuerza Aérea y la Armada iraníes están "completamente destruidas" y que cada día EE.UU. elimina misiles de Irán y las fábricas que los construyen.
"¿Está el presidente en proceso de desescalar esta guerra o de volver a escalarla? No son mutuamente excluyentes. A veces hay que escalar para luego desescalar", apunta el secretario del Tesoro.
Bessent indica además que Estados Unidos está llevando a cabo una campaña militar para "debilitar las fortificaciones iraníes" a lo largo del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que transita el 20 % del crudo mundial.
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16:28
Noticia ampliada: Israel comienza una operación para destruir los puentes que unen el sur del Líbano con el resto del país
El Ejército israelí ha iniciado una operación para destruir "inmediatamente" los puentes sobre el río Litani que sirven como barrera de separación geográfica del sur de Líbano, tras denunciar que están siendo empleados por las milicias de Hizbulá para trasladar equipo de combate, así como las poblaciones circundantes "siguiendo el modelo de Beit Hanun Ráfah", dos poblaciones del noroeste y el sur de la Franja de Gaza, ahora mismo bajo control israelí.
Tras la orden anunciada por el ministro de Defensa, Israel Katz, el primero de los 15 puentes objetivo que ha sido atacado es el de Qasmiya, al norte de la ciudad libanesa de Tiro.
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15:54
Israel ataca instalaciones de producción de armas y cuarteles en Teherán
El Ejército de Israel ha lanzado durante la noche una nueva oleada de ataques "a gran escala" en Teherán contra instalaciones de producción de armas, cuarteles generales y una base militar de entrenamiento de soldados. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan intensificando su impacto operativo en los sistemas y capacidades militares del régimen", recoge un comunicado castrense.
El Ejército asegura que, entre las instalaciones atacadas, se encuentra una base militar iraní utilizada para el entrenamiento de soldados; una instalación de producción y almacenamiento de armas del Ministerio de Defensa y al menos un cuartel general del Ministerio de Inteligencia iraní.
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15:35
Irán cerrará completamente el estrecho de Ormuz si Trump cumple sus amenazas contra el sector energético
Irán cerrará completamente el estratégico estrecho de Ormuz si el presidente estadounidense, Donald Trump, cumple sus amenazas de atacar las instalaciones energéticas iraníes, según ha declarado la Guardia Revolucionaria en un comunicado.
La víspera, Trump amenazó con "destruir" las centrales eléctricas de Irán si Teherán no reabría completamente el estrecho de Ormuz en 48 horas, lo que sugiere una escalada significativa apenas un día después de haber hablado de "poner fin" a la guerra, que ya entra en su cuarta semana.
En su comunicado, la Guardia Revolucionaria también ha advertido que las empresas con vínculos con Estados Unidos quedarían "completamente destruidas" si Washington ataca las instalaciones energéticas iraníes. Además, ha añadido que las instalaciones energéticas de los países que albergan bases estadounidenses serían objetivos "legítimos".
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15:25
Iraníes que temen más al régimen que a las bombas: "No son nuestros representantes, son nuestros asesinos", informa ANA BAQUERIZO.
Con la población civil incomunicada por el bloqueo que el régimen ha impuesto a internet, la televisión estatal iraní manda mensajes muy claros a quienes estén pensando en salir a la calle a protestar: "Os cogeremos del cuello a cada uno de vosotros. Ya lo estamos haciendo. Confiscar propiedades será lo mínimo, vuestras madres harán luto", asegura desafiante un presentador mientras mira a cámara.
Las amenazas se repiten: "Si alguien sale a la calle haciendo caso al enemigo, lo veremos como un enemigo. Le haremos lo que se hace a los enemigos. Todos nuestros hombres tienen puesto el dedo en el gatillo y están listos para defender la revolución", dice Ahmad Reza Radan, el jefe de la Policía en la capital iraní. La imagen muestra a Radan frente a una periodista con chador. Viste el uniforme y está sentado junto a un retrato del nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí.
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15:03
Israel ha ordenado destruir todos los puentes sobre el río Litani para evitar el aprovisionamiento de Hizbulá
“Es el momento del ataque israelí contra un puente en el sur de Líbano.— Telediarios de TVE (@telediario_tve) March 22, 2026
Israel ha ordenado destruir todos los puentes sobre el río Litani para evitar, dice, el aprovisionamiento de Hezbolá
Comienza el TD con @_marcsala y @lourdesmaldonad https://t.co/NxeyEANX8p pic.twitter.com/aJlOu1HcDc“
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14:49
Los ataques a instalaciones nucleares son el inicio de una "fase peligrosa" de la guerra, alerta la OMS
Los recientes ataques al complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz en Irán y en la ciudad israelí de Dimona, donde se encuentra la mayor instalación nuclear del país, muestran que la guerra "ha alcanzado una fase peligrosa", ha advertido la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Los ataques dirigidos contra instalaciones nucleares suponen una amenaza creciente para la salud pública y la seguridad ambiental", ha dicho el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su cuenta oficial en X.
Tedros ha hecho un llamamiento urgente a las partes en conflicto para que "ejerzan la máxima contención militar y eviten cualquier acción que pueda desencadenar incidentes nucleares". "Los líderes deben priorizar la desescalada y proteger a los civiles", ha añadido, señalando que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) por ahora no ha detectado niveles de radiación anormales tras los ataques en Irán e Israel.
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14:31
Irán continúa atacando los países aliados de EE.UU. en el Golfo Pérsico
“#14hFdS | En el Golfo Pérsico siguen los ataques de Irán contra los países aliados de EE.UU— Radio 5 (@radio5_rne) March 22, 2026
¿¿ El G7 ha emitido una declaración conjunta exigiendo el cese inmediato de todos los ataques del régimen iraní
¿¿ La información con los enviados especiales @mariaeulate y Luis Montero pic.twitter.com/CBdIzEavUp“
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14:23
India lanza redadas masivas para frenar el acaparamiento de gas ante la crisis energética
El Gobierno de la India ha intensificado las redadas contra el acaparamiento de gas licuado de petróleo (GLP) para desarticular el mercado negro y la venta ilegal de combustible en plena crisis energética sin precedentes tras el bloqueo del estrecho de Ormuz. Se están realizando "redadas en muchos estados y territorios de la Unión para controlar la venta ilegal y el mercado negro de GLP. Ayer se llevaron a cabo unas 3.500 redadas y se incautaron más de 1.200 bombonas en Bihar, Haryana, Karnataka, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, etc", ha informado el Ministerio de Petroleo y Gas Natural en un comunicado.
El Ministerio ha añadido que los funcionarios de las empresas estatales de comercialización de petróleo han realizado inspecciones sorpresa en más de 1.800 distribuidores de ósmosis inversa y gas licuado de petróleo en todo el país para garantizar un suministro fluido y para comprobar si hay casos de acaparamiento.
El Gobierno ha indicado que el suministro de GLP "sigue siendo un motivo de preocupación dada la inestabilidad geopolítica actual", aunque ha lanzado un mensaje de calma al confirmar que el reparto de bombonas domésticas se mantiene con total normalidad y sin que se hayan reportado cortes en las empresas distribuidoras.
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14:18
Israel ataca el puente de Qasmiyeh, en el Líbano
El Ejército de Israel ha bombardeado el puente de Qasmiyeh, al norte de la ciudad libanesa de Tiro.
El ministro de Defensa, Israel Katz, ha dado órdenes para destruir todos los puentes sobre el río Litani del sur libanés, que supuestamente usa Hizbulá.
“#14hFdS | Israel escala y ordena que sus cazas de combate destruyan "de inmediato" todos los puentes sobre el río libanés Litani— Radio 5 (@radio5_rne) March 22, 2026
¿¿ Pretenden aislar totalmente una parte del sur del Líbano del resto del país
¿¿ Lo cuenta, nuestro corresponsal @S__Echevarria pic.twitter.com/W90rjxAwRZ“
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13:58
Trump declara al Partido Demócrata como el "mayor enemigo de América" tras "la muerte de Irán"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado directamente este domingo al opositor Partido Demócrata de haberse convertido en el peligro más grande al que se enfrenta el país tras declarar que Irán, tal y como era conocido hasta ahora, ha desaparecido después de tres semanas de ataques israelíes y estadounidenses contra el país.
"Ahora, con la muerte de Irán, el mayor enemigo al que se enfrenta América es el Partido Demócrata, enormemente incompetente, de izquierda radical", ha manifestado Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.
Trump ha dedicado buena parte de su fin de semana en redes sociales a redoblar sus ataques contra la oposición demócrata, en particular su "incompetencia" a la hora de resolver el bloqueo presupuestario al que se enfrenta el Departamento de Seguridad Nacional, y que está atascando los aeropuertos del país por la falta de personal de seguridad y vigilancia. "Los fascistas demócratas jamás protegerán a América, pero los republicanos lo harán", escribió el sábado.
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13:51
El Ejército israelí anuncia una "oleada de ataques" en el sur del Líbano
El Ejército israelí anuncia este domingo una nueva "oleada de ataques" dirigida contra "infraestructuras" del grupo chií Hizbulá en el sur del Líbano.
En un breve comunicado, las fuerzas armadas israelíes informan de estos nuevos ataques, sin concretar sitios específicos, después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciara que ha dado órdenes para destruir de forma inmediata todos los puentes sobre el río Litani del sur libanés que supuestamente usa Hizbulá.
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13:37
Noticia ampliada | La rebaja en los carburantes por las medidas anticrisis se nota en las gasolineras: "Es una buena medida, pero insuficiente"
Las gasolineras registran una gran afluencia de coches este domingo con la entrada en vigor de la rebaja del IVA de los combustibles, que pasa del 21% al 10%. Una bajada que supone un ahorro de 30 céntimos por litro de gasolina y 23 por litro de diésel.
Se trata de una de las medidas anticrisis del Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo.
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13:14
El Kremlin advierte sobre graves consecuencias por el asesinato de líderes de Irán
El Kremlin advierte hoy sobre las graves consecuencias que podrían acarrear los asesinatos de líderes de Irán por parte de Estados Unidos e Israel y expresa su confianza en que esta práctica no se torne "normal".
"En cualquier caso, esto no es algo normal, tiene y tendrá graves consecuencias. Esto no puede quedar sin consecuencias", ha afirmado el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la televisión pública rusa. El representante del Kremlin señala que la nación persa continúa defendiéndose pese a los ataques.
"No creo que nadie con una pizca de sentido común se atreva a pronosticar cómo se desenvolverá la situación, lo que está claro es que nada bueno está pasando", asevera. Peskov indica que "todos sabemos que al comienzo de esta campaña, de esta agresión, se trataba del deseo de cambiar el régimen de Teherán", pero "ahora lo que está claro es que cada acción de este tipo lo que logra es unir más al pueblo de Irán en torno a sus dirigentes".
Casi un mes después del comienzo de la guerra en Irán, ninguna de las partes parece ceder, mientras los precios del petróleo se disparan en el mercado internacional a causa del bloqueo por parte de Teherán del estrecho de Ormuz (Efe).
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12:56
La Media Luna Roja Iraní afirma que más de 81.000 unidades civiles han sido dañadas
Más de 81.000 unidades civiles han resultado dañadas en los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel en todo Irán, según informa la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní.
Estos daños, así como los ataques contra centros médicos, escuelas, ambulancias y personal humanitario, constituyen una clara violación del derecho internacional humanitario y de los Convenios de Ginebra, declara la organización, en referencia a los tratados internacionales que contienen normas para limitar la guerra.
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12:43
Las defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos interceptan cuatro misiles balísticos y 25 drones
Este domingo los sistemas de defensa aérea de los Emiratos Árabes Unidos han interceptado cuatro misiles balísticos y 25 vehículos aéreos no tripulados (UAV) lanzados desde Irán.
Desde el inicio de la flagrante agresión iraní, las defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos han interceptado 345 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.773 drones.
Estos ataques han provocado la muerte de dos miembros de las fuerzas armadas, así como seis fallecidos de nacionalidad pakistaní, nepalí, bangladesí y palestina.
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12:35
Los ataques con misiles iraníes obligan a la evacuación de 2.700 israelíes, entre ellos 1.000 de Arad y Dimona
El Ministerio de Bienestar y Seguridad Social de Israel ha declarado que está prestando asistencia a más de 2.700 personas que se vieron obligadas a evacuar sus hogares debido a los ataques iraníes, según informan medios israelíes.
Esta cifra incluye a cerca de 1.000 residentes que evacuaron las ciudades sureñas de Arad y Dimona, que fueron atacadas con fuerza durante la noche.
El servicio de emergencias israelí indicó que al menos 180 personas de ambas ciudades fueron hospitalizadas a causa de los ataques (Al Jazeera).
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12:24
El papa dice que guerras como la de Oriente Medio son "un escándalo" para la humanidad
Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP
El papa León XIV ha denunciado que el dolor provocado por las guerras en Oriente Medio y en otras regiones del mundo es "un escándalo para la humanidad" y un agravio a Dios, avisó este domingo tras el rezo del Ángelus.
"Queridos hermanos y hermanas. Sigo con consternación la situación en Oriente Medio y en otras regiones del mundo laceradas por la guerra y la violencia", ha dicho el pontífice estadounidense desde la ventana del Palacio Apostólico.
Ante cientos de fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro, a pesar de la lluvia, el papa dijo que "no podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas víctimas inermes de estos conflictos". "Lo que les hiere, hiere a toda la humanidad. La muerte y el dolor provocado por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un grito de afrenta contra Dios", aseveró.
El pontífice concluyó su intervención del Ángelus con una llamada al diálogo "sincero" que ponga fin a los conflictos, en medio de la crisis desatada por el ataque estadounidense e israelí a Irán, que no citó expresamente.
"Renuevo con fuerza el llamamiento para perseverar en la oración para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz fundados en un diálogo sincero y en el respeto de la dignidad de toda persona humana", terminó (Efe).
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12:13
Netanyahu afirma que "es hora" de que otros países se sumen a la ofensiva contra Irán
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirma este domingo que "es hora de que los líderes del resto de los países se sumen" a la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.
"Me complace decir que veo que algunos empiezan a avanzar en esa dirección, pero se necesita más", añade Netanyahu a un seleccionado grupo de periodistas en una visita con grandes medidas de seguridad a Arad, localidad del sur de Israel que este sábado noche sufrió un impacto de un misil iraní que dejó más de 60 heridos, entre ellos 10 graves (Efe).
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12:07
Irán advierte de "daños irreversibles" a la infraestructura regional si se atacan las centrales eléctricas
La infraestructura crítica y las instalaciones energéticas en Oriente Medio podrían quedar "irreversiblemente destruidas" si se atacan las centrales eléctricas iraníes, ha declarado el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, en comentarios publicados en X este domingo.
Sus declaraciones se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera esta noche que las centrales eléctricas iraníes serían atacadas si el estrecho de Ormuz no se "abre completamente" en 48 horas.
Qalibaf afirma que la infraestructura regional se convertirá en "objetivos legítimos" si las instalaciones iraníes fueran atacadas, y que la represalia provocaría un aumento temporal del precio del petróleo (Reuters).
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12:00
Netanyahu desde el lugar del impacto de un misil iraní: "Estamos aplastando al enemigo"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirma este domingo desde el lugar del impacto de un misil iraní en el sur de Israel que Israel está "aplastando al enemigo" y "ganando esta batalla" contra Irán.
"Estamos ganando esta batalla, estamos aplastando al enemigo, y seguimos firmes en nuestra determinación", ha dicho Netanyahu durante la visita a Arad, una localidad en el sur de Israel donde impactó un misil este sábado noche dejando más de 60 heridos, una decena de ellos graves (Efe).
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11:53
Bélgica pide "máxima moderación militar" tras ataque cercano a instalación nuclear israelí
El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, pide este domingo "máxima moderación militar (...) en particular en lo que respecta a las instalaciones nucleares" después de que dos misiles iraníes impactaran en las localidades israelíes de Dimona y Arad, próximas a la mayor instalación nuclear del país.
"Los ataques con misiles de los que se ha informado recientemente en Dimona y Arad, en el sur de Israel, han vuelto a causar un sufrimiento y unos daños intolerables. Expreso mi solidaridad con la población civil afectada. Todas las partes en el conflicto deben evitar atacar a la población civil y las infraestructuras civiles", ha dicho el ministro a través de redes sociales.
Asimismo, añade, "hago un llamamiento a la máxima moderación militar en la región, en particular en lo que respecta a las instalaciones nucleares".
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11:47
Un herido moderado por metralla de un misil iraní en el área metropolitana de Tel Aviv
Una persona sufrió heridas moderadas y otras 14 leves por impacto de metralla tras la intercepción de misiles iraníes en el área metropolitana de Tel Aviv, detalla el servicio de emergencias.
Los paramédicos y técnicos de emergencias del Magen David Adom evacuaron al hospital a un hombre de 53 años con lesiones por explosión de gravedad moderada en el distrito de Tel Aviv, y a otras 14 personas con lesiones leves, según un comunicado.
Los lugares de los impactos son la autopista Ayalon y la cercana ciudad de Ramat Gan, en la periferia de Tel Aviv, pero también uno de los heridos leves se encuentra en el barrio costero de Yafa, según informaron los paramédicos de United Hatzalah.
Estos ataques activaron las sirenas antiaéreas en el área central de Israel, después de una jornada el sábado con dos impactos directos de misiles iraníes en Arad y Dimona, en el sur de Israel, que causaron más de un centenar de heridos, entre ellos una decena de gravedad (Efe).
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11:42
Ankara confirma que hay tres turcos entre los siete muertos del accidente de helicóptero en Catar
Entre las siete víctimas mortales del accidente de helicóptero ocurrido anoche en Catar, hay tres ciudadanos turcos y cuatro cataríes, ha confirmado este domingo el Ministerio de Defensa turco.
El helicóptero se precipitó al mar por la noche del sábado durante un vuelo de entrenamiento de las fuerzas armadas de cooperación turco-qatarí en el Estado del Golfo, según los primeros indicios a causa de un fallo técnico, señala el comunicado ministerial.
Ya se han recuperado los restos de la aeronave y los cuerpos de las siete víctimas, de las que cuatro son militares cataríes, uno es un soldado turco y dos son técnicos de la empresa de armamento Aselsan, propiedad del Ejército de Turquía, agrega la nota (Efe).
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11:35
El PP pide reincorporar a los militares de complemento ante la falta de personal en las Fuerzas Armadas
El PP ha registrado en el Congreso una iniciativa para pedir la reincorporación de los militares de complemento, mejorando sus condiciones retributivas y laborales, para paliar la falta de personal en las Fuerzas Armadas (FFAA).
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, defiende en un comunicado que estas medidas permitirían reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas "en un contexto internacional cada vez más exigente".
En su proposición no de ley, los populares plantean que los oficiales de complemento que están en la reserva de especial disponibilidad puedan reincorporarse a las Fuerzas Armadas, dentro de su área geográfica donde tienen su domicilio, para cubrir puestos necesarios de la estructura de los Ejércitos (Efe).
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11:21
Irán asegura "alterar los cálculos del enemigo" con nuevas armas y proseguir su ofensiva
Las autoridades militares iraníes aseguran este domingo que el país intensificará su estrategia ofensiva con el uso de nuevas armas avanzadas para "alterar los cálculos del enemigo", al tiempo que afirman que la batalla continuará con firmeza hasta lograr la "rendición" de Israel y Estados Unidos.
"Las Fuerzas Armadas, aprovechando la capacidad de jóvenes científicos motivados y comprometidos, han producido y continúan produciendo equipos y armas avanzadas que utilizaremos para alterar por completo los cálculos del enemigo", afirma el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Ali Abdollahi, según informa la agencia Fars.
El alto cargo militar reitera que la doctrina de las Fuerzas Armadas iraníes ha pasado de defensiva a ofensiva, lo que ha implicado cambios en las tácticas en el campo de batalla. "Los enemigos criminales de la República Islámica de Irán ya han percibido parte de ello en el campo de batalla, y este proceso continuará, generando nuevas sorpresas en el terreno de combate", sostiene el comandante del cuartel que coordina el Ejército regular iraní con la Guardia Revolucionaria (Efe).
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11:14
Irán ha lanzado más de 400 misiles contra Israel desde el 28 de febrero, con el 92% interceptados
Irán ha disparado más de 400 misiles balísticos contra Israel desde el inicio de la guerra israelí-estadounidense contra el país, de los cuales el 92% han sido interceptados, informa este domingo un portavoz militar israelí.
Desde el 28 de febrero, "Irán ha disparado más de 400 misiles balísticos" contra Israel, declara el portavoz militar Nadav Shoshani. "Hemos logrado excelentes índices de interceptación, aproximadamente un 92% de éxito", en "cuatro objetivos de impacto directo", añade.
No obstante, en la última jornada han generado el mayor impacto sobre Israel desde que estalló el conflicto. En la noche del sábado, misiles iraníes impactaron en las localidades israelíes de Dimona y Arad, sin que los interceptores lograran destruir los proyectiles en el aire, con al menos 175 heridos, 11 de ellos graves.
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11:03
Israel mata a Walid Muhammad Dib, alto funcionario de la red financiera de Hamás en Líbano
El Ejército israelí ha anunciado que ha logrado "eliminar" a Walid Muhammad Dib, alto funcionario de la red financiera de Hamás que operaba bajo el Ministerio de Finanzas central de la organización terrorista, transfiriendo fondos a departamentos en Judea y Samaria, Líbano y otros países, además de reclutar terroristas en Siria y Líbano, señalan.
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10:46
Irán afirma haber atacado un caza F-15 en el sur del país
El Ejército iraní anuncia este domingo que detectó y atacó un caza F-15 en su espacio aéreo en el sur del país, un día después de que la Guardia Revolucionaria informara de haber alcanzado una aeronave F-16 israelí en el centro de Irán.
"Un caza F-15 enemigo intruso fue detectado en el cielo de las costas del sur del país, en las proximidades de la isla de Ormuz, y, tras ser interceptado, fue atacado por los sistemas de defensa antiaérea tierra-aire de la Fuerza de Defensa Aérea del Ejército", anuncia el departamento de relaciones públicas del Ejército iraní, según informa la agencia Tasnim.
El cuerpo castrense indica que las investigaciones para conocer el destino del caza están en marcha. Ayer, la Guardia Revolucionaria iraní informó de haber alcanzado un caza F-16 israelí en el espacio aéreo central de Irán, en lo que describió como la tercera aeronave israelí derribada en 22 días de guerra, mientras Israel negó que la aeronave resultara dañada (Efe).
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10:40
El Ejército israelí acelerará la demolición de viviendas libanesas en "aldeas de primera línea"
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha declarado este domingo que él y el primer ministro Benjamin Netanyahu han ordenado al Ejército acelerar la demolición de viviendas libanesas en "aldeas de primera línea" para poner fin a las amenazas contra las comunidades israelíes.
El Ejército ha recibido instrucciones de destruir de inmediato todos los puentes sobre el río Litani, que, según Katz, se utilizan para "actividades terroristas".
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10:29
Confebus considera "claramente insuficiente" el plan anticrisis del Gobierno
La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) ha considerado que las medidas del plan anticrisis presentado por el Gobierno por la guerra en Irán son "claramente insuficientes ante la magnitud" de la crisis energética y la escalada del conflicto.
La patronal del sector del transporte terrestre de viajeros señala este domingo en una nota que el combustible representa entre el 25 y el 35% de sus costes operativos. Por ello, Confebus alega que la escalada de los precios de los combustibles supone un "impacto inmediato" sobre la viabilidad económica de los servicios, especialmente en los contratos públicos con tarifas cerradas o revisiones lentas.
También afecta, añade, a los contratos cerrados para la temporada turística, con una gran parte de ellos ya vendidos a los turistas. La patronal advierte de que la actual crisis energética constituye un "shock externo sin precedentes recientes, que pone en riesgo un servicio esencial" para la movilidad sostenible, la cohesión territorial y el desarrollo turístico de España.
En paralelo, Confebus propone una reducción temporal del impuesto especial de hidrocarburos; ayudas directas a las empresas de transporte mediante transferencias, una reducción o aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social; la revisión del marco regulatorio de los contratos públicos y una aceleración de las ayudas a la descarbonización (Efe).
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10:22
Recordamos: Al menos un muerto y decenas de heridos en el norte de Israel por cohetes de Hizbulá y más de un centenar de heridos en el sur del país por dos misiles iraníes
Informa Lara Siscar, enviada especial de TVE en Jerusalén.
“Al menos un muerto y decenas de heridos en el norte de Israel por cohetes de Hezbolá y más de un centenar de heridos en el sur del país por dos misiles iraníes.— RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 22, 2026
Informa Lara Siscar, enviada especial a Jerusalén https://t.co/vusBJC2f1n pic.twitter.com/Um86dbHEOH“
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10:16
Israel confirma más de 300 heridos en menos de 24 horas mientras Irán y Hizbulá multiplican sus ataques
Irán y las milicias libanesas de Hizbulá han acelerado su operación de lanzamiento de proyectiles contra Israel durante las últimas 24 horas con una ola de bombardeos que ha dejado, según el último balance del Ministerio de Salud israelí, al menos un muerto y 303 heridos, ocho de ellos graves, la mayoría en el sur del país.
El recrudecimiento comenzó a última hora de la tarde del sábado, en una represalia directa tras un ataque estadounidense al centro de enriquecimiento de uranio de la localidad iraní de Natanz.
Caída la noche, Irán respondió con un ataque a gran escala contra Dimona, ubicación de las principales instalaciones nucleares israelíes, y la ciudad de Arad, en el sur israelí. Los misiles iraníes acabaron impactando tras lo que parece ser un fallo de los sistemas antiaéreos de defensa israelíes (Europa Press).
Las Fuerzas Armadas han informado de que están investigando por qué las defensas antiaéreas no han logrado interceptar el misil balístico en Dimona, donde hubo una respuesta defensiva, pero no se logró parar el ataque.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reconocido que ha sido "una tarde muy difícil" por los ataques de Dimona y Arad. Netanyahu ha hablado con el alcalde de Arad, Yair Maayan, y ha ordenado dar "toda la asistencia necesaria" a nivel gubernamental. "Estamos decididos a seguir atacando a nuestros enemigos en todos los frentes", ha subrayado.
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10:11
Al menos seis muertos en un accidente de helicóptero en aguas territoriales de Catar
Al menos seis personas han muerto y una continúa desaparecida tras el accidente de un helicóptero en aguas territoriales de Catar, según el ministerio de Interior del país.
Las operaciones de búsqueda, apunta un comunicado del ministerio catarí, han permitido recuperar los cuerpos de seis víctimas mortales mientras siguen las tareas de búsqueda para el otro ocupante de la aeronave.
El accidente se habría debido a un "fallo técnico" en el aparato durante una misión de rutina sobre aguas territoriales del país, agregan las fuentes cataríes.
Catar no ha revelado la identidad de las víctimas ni otros detalles sobre el helicóptero. El siniestro se produce en un contexto de tensión en la región como consecuencia de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.
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10:04
Baréin afirma haber interceptado 145 misiles y 246 drones
Las fuerzas de defensa de Baréin afirman haber interceptado y destruido 145 misiles y 246 drones desde el inicio de la guerra. En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Baréin indican que sus sistemas de defensa aérea continúan contrarrestando las sucesivas oleadas de ataques, que atribuyen a Irán.
Añaden que las interceptaciones se han producido desde el inicio de lo que describen como una escalada constante. El comunicado insta a la población a extremar las precauciones, evitar las zonas dañadas o los objetos sospechosos y abstenerse de filmar operaciones militares o zonas de impacto.
Agregan que el uso de misiles balísticos y drones para atacar infraestructura civil y propiedad privada constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario (Al Jazeera).
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10:00
El bloqueo de internet en Irán entra en su día 23
Desde el inicio de la guerra, las autoridades iraníes han impuesto un bloqueo de internet a nivel nacional. Según el grupo de monitoreo NetBlocks, los iraníes llevan 23 días sin acceso a internet.
"Esta medida agrava la angustia que sufren millones de civiles en tiempos de guerra, quienes carecen de fuentes independientes de información y alertas", señalan.
“¿¿ Update: After 528 hours, #Iran is entering a 23rd day isolated from the world as the regime-imposed internet blackout continues in its fourth week.— NetBlocks (@netblocks) March 22, 2026
The measure adds to the wartime distress of millions of civilians who lack independent sources of information and alerts. pic.twitter.com/WsiQvgbrLP“
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9:54
Colonos israelíes lanzan una ola de ataques nocturnos contra una decena de poblaciones de Cisjordania
Grupos de colonos israelíes han lanzado esta pasada noche una ola de ataques contra una decena de poblaciones de Cisjordania, especialmente en las inmediaciones de sus principales ciudades Ramala, Yenín, Hebrón y Belén, que de momento se han saldado con seis palestinos heridos, ninguno de consideración.
Los ataques han comprendido poblaciones y vehículos de ciudadanos palestinos asaltados en las principales intersecciones que conectan las gobernaciones de Cisjordania.
En Yenín, los colonos incendiaron casas y vehículos pertenecientes a los residentes de la aldea de Fandaqumiya, al sur de la ciudad, según informa la agencia oficial de noticias palestina Wafa. Dos palestinos han resultado heridos durante un ataque en Masafer Yatta, al sur de Hebrón; otros tres al oeste de Salfit y otros tres en otro asalto en la población de Jalud, al sureste de Nablús.
Fuentes de la Media Luna Roja Palestina han precisado que uno de ellos ha necesitado de atención urgente por una herida profunda en la cabeza. Finalmente, otros dos palestinos han resultado heridos al sur de la localidad de Tulkarem, esta vez por munición real en un incidente atribuido al Ejército israelí, que no se ha pronunciado sobre la cuestión.
También ha habido constancia de ataques al norte de Ramala, en la carretera que la conecta con la ciudad de Nablus, en las inmediaciones de Mijmas, al norte de Jerusalén; Haris, al oeste de Salfit, y cerca de la ciudad de Tuqu, al sureste de Belén (Europa Press).
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9:40
Noticia ampliada | Trump da un ultimátum de 48 horas a Irán para abrir Ormuz: "EE.UU. atacará y destruirá sus centrales eléctricas"
El presidente estadounidense Donald Trump ha dado un ultimátum a Irán de 48 horas para abrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.
A golpe de teclado, con un mensaje en Truth Social publicado a última hora del sábado, el mandatario ha asegurado que, al término del plazo dado, "Estados Unidos atacará y destruirá sus centrales eléctricas, ¡empezando por la más grande!", ha enfatizado.
Como respuesta, el Ejército iraní ha advertido que atacará la infraestructura energética, plantas de desalinización y emplazamientos de tecnologías de la información de Estados Unidos en la región si sus centrales eléctricas son bombardeadas.
Además, la República Islámica asegura este domingo que el estrecho de Ormuz permanece abierto a la navegación internacional, "excepto para los enemigos", en referencia a Israel y Estados Unidos, ha afirmado el representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y embajador iraní en Londres, Ali Musavi.
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9:32
Irak: Ocho ataques nocturnos contra un centro estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Bagdad
Ocho ataques nocturnos han tenido como objetivo un centro diplomático y logístico estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Bagdad, informa este domingo un funcionario de seguridad iraquí, en medio de la guerra en Oriente Medio.
"Ocho ataques distintos, perpetrados hasta el amanecer con cohetes y drones, tuvieron como objetivo" este centro estadounidense en el aeropuerto, declara un alto funcionario de seguridad a la AFP. "Algunos cohetes impactaron cerca de la base", añade.
Un segundo funcionario de seguridad menciona al menos seis ataques. Un vehículo con un sistema lanzacohetes fue hallado en el distrito de Al-Jihad, cerca del aeropuerto, según una fuente policial, mientras que facciones armadas iraquíes proiraníes reivindicaron la autoría de los ataques contra intereses estadounidenses en apoyo de Irán, objetivo de una ofensiva israelí-estadounidense (Afp).
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9:18
Hizbulá confirma la oleada de ataques con drones y cohetes en el norte de Israel
Hizbulá afirma haber llevado a cabo una serie de ataques con drones y cohetes contra posiciones israelíes a lo largo de la frontera.
En varios comunicados, el grupo declara haber lanzado ataques durante la noche y la madrugada contra soldados e instalaciones militares israelíes, incluyendo Hanita, Avivim y Ras al-Naqoura.
Indica que los ataques incluyeron el uso de drones y lanzamiento de cohetes, dirigidos contra lo que describe como concentraciones de soldados israelíes y cuarteles militares.
Al menos una persona ha muerto en la región israelí de Galilea, al norte del Estado hebreo, como consecuencia de estos ataques.
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8:52
Cuerpo asegura que habrá una vigilancia al detalle para evitar enriquecimientos a costa de la guerra
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que se está vigilando y "mirando al detalle para evitar que haya ningún tipo de enriquecimiento en una situación tan trágica como la que estamos viviendo", una crisis energética derivada de la guerra en Irán, que ha hecho que el Gobierno apruebe un plan de medidas que entran en vigor este domingo.
No obstante, ha admitido que tiene confianza en que las empresas no hagan ningún comportamiento anómalo. "Son ellas las primeras interesadas en trasladar una imagen de transparencia y de buen hacer", ha declarado el ministro en una entrevista en El País.
El ministro ha afirmado que, tras la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante, el siguiente paso es garantizar que estos menores impuestos se trasladan a un menor precio para la ciudadanía.
Y para ello ha explicado que se va a reforzar la capacidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la encargada de esa vigilancia, para pedir una evolución de los márgenes y sancionar (Efe).
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8:27
Un senador demócrata afirma que Trump "perdió el control" de la guerra contra Irán
Según el senador demócrata estadounidense Chris Murphy, el presidente Donald Trump "perdió el control de la guerra" contra Irán y se encuentra en estado de pánico.
Murphy, miembro destacado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, es uno de los legisladores que critican la conducción de la operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel en Irán, que ya lleva cuatro semanas.
Trump ha amenazado con "destruir" las centrales eléctricas de Irán si su gobierno no reabre el estrecho de Ormuz. Anteriormente, Murphy también describió la operación militar como "la guerra insensata de Trump" y afirmó que está empezando a afectar a toda la economía estadounidense tras el fuerte aumento de los precios del combustible.
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7:48
Un muerto en el norte de Israel al impactar un proyectil lanzado desde el Líbano
Una persona ha muerto este domingo después de que un proyectil disparado desde el Líbano impactara en un vehículo en Misgav Am, a apenas medio kilómetro de la frontera norte de Israel, en la región de Galilea, anuncia la Policía israelí en un comunicado.
"Una persona cuya identidad se desconoce aún fue declarada muerta en la escena y varios vehículos estaban en llamas", recoge el comunicado de la Policía. Poco después, el servicio de emergencias del Magen David Adom (MDA) ha confirmado que había una persona sin signos vitales en un coche incendiado.
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7:33
El Ejército israelí amplía su ofensiva terrestre en Líbano
El Ejército israelí afirma que su ofensiva terrestre en el sur del Líbano continúa, con ataques a varios emplazamientos de Hizbulá.
Según el comunicado, al menos 10 combatientes de Hizbulá han muerto. El comunicado israelí se produce en medio de informes de intensos combates en torno a las estratégicas ciudades libanesas de Jiam y Taybeh.
Hizbulá afirma haber llevado a cabo al menos 12 ataques contra posiciones israelíes durante la noche, incluyendo múltiples ataques con cohetes en las inmediaciones de ambas ciudades (Al Jazeera).
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7:22
Ascienden a 175 los heridos en los ataques iraníes contra ciudades del sur de Israel
Los heridos tras los ataques iraníes contra las ciudades israelíes de Arad y Dimona ascienden ya a 175 personas, según han confirmado este domingo los servicios médicos de Israel, que no han reportado víctimas mortales por el momento.
"Un total de 175 personas han resultado heridas en los ataques con misiles iraníes contra Arad y Dimona", han informado desde el Centro Médico Soroka, el hospital donde han sido trasladadas buena parte de estas personas, según ha recogido el diario israelí 'Times of Israel'.
Estas mismas fuentes han señalado que el ataque contra Arad ha provocado 115 heridos, nueve de ellos graves. En total, 31 personas afectadas por este suceso han sido hospitalizadas en Soroka, incluidos 18 niños. En Dimona, 60 personas han resultado heridas, entre las que se encuentra un niño de doce años en estado grave, que ha tenido que ser operado, y un joven de unos veinte años se encuentra herido "de carácter moderado". "En total, cinco de los heridos continúan hospitalizados", han indicado desde el Centro Médico de Soroka.
Los misiles iraníes han impactado contra estas dos ciudades del sur de Israel en la noche de este sábado, en lo que parece ser un fallo de los sistemas antiaéreos de defensa israelíes. Las Fuerzas Armadas han informado de que están investigando por qué las defensas antiaéreas no han logrado interceptar el misil balístico en Dimona, donde hubo una respuesta defensiva, pero no se logró parar el ataque.
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7:08
El Ejército israelí confirma el impacto de misiles iraníes en el centro del país
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado este domingo de que misiles iraníes impactaron en el centro del país, sin que por el momento se conozcan detalles sobre las áreas afectadas ni sobre el número de proyectiles que cayeron en tierra.
"Las fuerzas de búsqueda y rescate del Mando del Frente Interno se dirigen a las zonas de impacto en el centro de Israel. Se solicita al público que evite congregarse en estas áreas", señala el organismo castrense en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram a las 07:26 hora local (06:26 hora peninsular española).
Unos minutos antes, las FDI identificaron el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí y pidieron a la población de las zonas afectadas que actúe con responsabilidad y siga las instrucciones de las autoridades.
Este último ataque tiene lugar horas después de que dos misiles iraníes impactaran en las localidades sureñas de Dimona y Arad, próximas a la mayor instalación nuclear de Israel, y dejaran alrededor de 120 personas heridas de diversa consideración.
Las FDI también han lanzado este domingo de madrugada una nueva ola de ataques contra objetivos del régimen iraní "en el corazón de Teherán", aunque por ahora se desconocen detalles concretos sobre el alcance de dichas operaciones.
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7:04
Irán afirma que solo impide el paso a 'los enemigos' por el estrecho de Ormuz
El representante de Irán ante la Organización Marítima Internacional: los barcos, excepto los ‘enemigos’, pueden pasar por el estrecho de Ormuz con coordinación para arreglos de seguridad y protección. Teherán está dispuesto a cooperar con la OMI y con los países para mejorar la seguridad marítima y proteger a los marinos Los ataques de Estados Unidos e Israel son ‘la raíz de la situación actual en el estrecho de Ormuz’.
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5:49
El Gobierno saudí reporta la destrucción de drones y misiles contra la región oriental y Riad
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí reportó la interceptación y destrucción exitosa de drones y un misil este domingo "sin que se reportaran daños, ni víctimas en la región Oriental". En un primer comunicado en su cuenta en X, el ministerio reportó que sus sistemas de defensa habían "interceptado y derribado cinco drones sobre la Provincia Oriental en la última hora".
Al que le siguió un comunicado sobre el ataque de "tres misiles balísticos contra su capital, de los cuales uno de ellos fue interceptado, mientras que los otros cayeron en una zona deshabitada". Y finalmente un nuevo comunicado donde afirmó que "interceptó y derribó otros cuatro drones sobre la Provincia Oriental, horas después del ataque a Riad".
Esta serie de ataques hace parte de varios similares en lo que va de marzo "con más de 60 drones derribados", vinculados a tensiones con los hutíes en Yemen, según los comunicados del ministerio en X. Desde el sábado, la provincia oriental ha recibido ataques aéreos contra instalaciones energéticas "con al menos docenas de drones derribados en las últimas horas" expresó la fuente oficial. Los ataques se dan en medio de la guerra que libra Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero, cuando fue asesinado el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí.
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3:26
El Ministerio de Defensa saudí afirma que detectó tres misiles lanzados hacia Riad; uno fue interceptado y dos cayeron en una zona deshabitada
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3:21
Irán amenaza con atacar sitios energéticos de EE.UU. tras advertencia de Trump sobre Ormuz
Irán atacará infraestructura energética de Estados Unidos si sus centrales eléctricas son bombardeadas, informaron este domingo medios iraníes, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazara al país persa con nuevos ataques si no abría "totalmente" el estrecho de Ormuz. En un comunicado difundido por medios locales, Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes, advirtió de que Teherán también atacaría plantas de desalinización e infraestructura de tecnologías de la información vinculadas a Estados Unidos e Israel en la región como represalia.
Estas declaraciones se produjeron poco después de que el mandatario estadounidense sugiriera que su país podría atacar centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre "totalmente" el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. "Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande", escribió Trump en su red Truth Social.
El mensaje de Trump tuvo lugar después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaran este sábado que han debilitado la capacidad de Irán para "amenazar la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz, tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa del país. El estrecho de Ormuz es el único paso marítimo entre el golfo Pérsico y el océano Índico y por él transita el 20 % de las exportaciones globales de crudo.
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1:51
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre "totalmente" el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas
"Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas centrales eléctricas, ¡Empezando por la más grande! escribió el mandatario en su red Truth Social.
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00:01
Unos 120 heridos,once graves, en dos impactos de misiles iraníes en el sur de Israel
Alrededor de 120 de personas resultaron heridas de diversa consideración, de ellas once graves, en dos impactos de misiles iraníes registrados este sábado noche en la zona del desierto del sur de Israel que alberga la mayor instalación nuclear del país, sin que los interceptores lograran destruir los proyectiles antes de caer.
Los impactos se producen después de que Irán denunciara este sábado un ataque estadounidense-israelí contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz sin que de momento, según informó la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), haya constancia de una fuga de material radiactivo.
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00:00
Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.