Guerra de Irán, última hora en directo: Teherán amenaza con ataques a la infraestructura energética y las plantas de desalinización si Trump cumple su órdago

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Israel: "La operación contra Hizbulá apenas ha comenzado"

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, ha dicho que la operación contra el grupo chií libanés Hizbulá "apenas ha comenzado" y ha avanzado que Israel se prepara para una operación prolongada en el país vecino, con la intención ahora de intensificar su ofensiva terrestre en el sur.

En un comunicado publicado por el Ejército, Zamir afirma que el frente del Líbano, donde Israel ha emprendido una ofensiva terrestre en el sur, es por ahora secundario y los esfuerzos de Israel están puestos en Irán. "La operación contra la organización terrorista Hizbolá apenas ha comenzado; al concluir la operación en Irán, Hizbolá quedará solo y aislado. Se trata de una operación prolongada, y estamos preparados para ello", ha explicado Zamir tras aprobar los planes para actuar en el país vecino.

El jefe del Ejército ha dicho que en las últimas semanas de ofensiva en el Líbano Israel ha atacado más de 2.000 objetivos y decenas de depósitos de armas y ha matado a cientos de miembros de Hizbulá. "Ahora nos preparamos para intensificar las operaciones terrestres y los ataques selectivos, de acuerdo con un plan organizado", ha dicho. "Estamos preparados para una operación prolongada y continuaremos operando según sea necesario, tanto ofensiva como defensivamente, para garantizar la seguridad a largo plazo de los residentes del norte de Israel", ha insistido.