La OMC alerta: una guerra en Oriente Medio golpeará el comercio global en 2026

Un conflicto prolongado en Oriente Medio, con precios elevados de gas y petróleo, reducirá un 0,3% el crecimiento de la economía global, ha advertido este jueves la Organización Mundial del Comercio (OMC). El organismo señala que el comercio de mercancías en 2026 disminuiría hasta un 0,5%.

En este escenario, advierte la OMC, el crecimiento del producto global bruto sería del 2,5%, frente al 2,8% cuyo pronóstico aún mantiene. Las previsiones para el comercio de mercancías también se reducen: crecería solo un 1,4%, frente al 1,9%. Una estimación que la entidad aún mantiene si el conflicto se detuviese pronto.

El escenario se complica en los países con mayor dependencia de importaciones energéticas. Para ellos, la guerra podría significar un 1% menos en su crecimiento anual, el doble que para el resto.

"Los aumentos sostenidos de los precios de la energía podrían incrementar los riesgos para el comercio mundial, con posibles repercusiones en la seguridad alimentaria y presiones sobre los costes para los consumidores y las empresas", ha advertido la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.