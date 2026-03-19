La OMC alerta: una guerra en Oriente Medio golpeará el comercio global en 2026
- El aumento sostenido de los precios del petróleo y el gas disminuiría un 0,5% el comercio de mercancías en 2026
- Las previsiones empeoran para los países dependientes de importaciones energéticas: su crecimiento se reduciría un 1%
Un conflicto prolongado en Oriente Medio, con precios elevados de gas y petróleo, reducirá un 0,3% el crecimiento de la economía global, ha advertido este jueves la Organización Mundial del Comercio (OMC). El organismo señala que el comercio de mercancías en 2026 disminuiría hasta un 0,5%.
En este escenario, advierte la OMC, el crecimiento del producto global bruto sería del 2,5%, frente al 2,8% cuyo pronóstico aún mantiene. Las previsiones para el comercio de mercancías también se reducen: crecería solo un 1,4%, frente al 1,9%. Una estimación que la entidad aún mantiene si el conflicto se detuviese pronto.
El escenario se complica en los países con mayor dependencia de importaciones energéticas. Para ellos, la guerra podría significar un 1% menos en su crecimiento anual, el doble que para el resto.
"Los aumentos sostenidos de los precios de la energía podrían incrementar los riesgos para el comercio mundial, con posibles repercusiones en la seguridad alimentaria y presiones sobre los costes para los consumidores y las empresas", ha advertido la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.
2025: año "notable" para el comercio mundial
La organización ha confirmado que el comercio mundial de mercancías creció un 4,6% el año pasado, una cifra que ha considerado "notable".
La OMC señala dos motivos como los propulsores de este aumento. Por un lado, la explosión comercial de productos relacionados con la Inteligencia Artificial. Por otro, la anticipación de las importaciones para evitar la fuerte subida de aranceles que anunció Estados Unidos durante el pasado abril.
Los acontecimientos posteriores contribuyeron a amortiguar el tan temido golpe comercial. La mayor parte de esos incrementos quedaron sin efecto tras postergarse su aplicación hasta agosto de 2025. Mientras, Washington llegó a numerosos acuerdos bilaterales con la mayoría de sus socios, algo que también contribuyó a aminorar su impacto.
Por último, la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense que dejó sin efecto esas subidas arancelarias terminó por minimizar la guerra aduanera.
En su balance, la OMC considera que el 1,9 % del crecimiento comercial previsto para este año -elaborado sin incluir los efectos de una guerra prolongada- forma parte de una "normalización" de la situación.
"Las perspectivas reflejan la resistencia del comercio mundial, impulsado por el comercio de productos de alta tecnología y los servicios prestados por vía digital", ha asegurado Okongo-Iweala. En términos de servicios comerciales, la OMC prevé una progresión este año del 4,8 %, frente al 5,3 % del año pasado.
Okongo-Iweala ha destacado que esta subida se debe a la capacidad de las cadenas de suministro de adaptarse a las circunstancias.
Por sectores, el tecnológico lideró el crecimiento del comercio mundial. Las transacciones con productos relacionados con la IA aumentaron un 21,9% su valor, que alcanzó los 4,18 billones de dólares en 2025 frente a los 3,43 billones del año anterior.