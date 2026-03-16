La mina de Cerredo (Asturias) en la que murieron cinco trabajadores era "clandestina", según el Principado

Las cinco personas que murieron en la mina de Cerredo el 31 de marzo de 2025 extraían carbón de forma "clandestina" y, además, la empresa Blue Solving ignoraba "cualquier medida de seguridad y organización de los trabajos". Además, el suceso se produjo como consecuencia de una explosión de metano en la antigua mina de montaña. Así lo concluye un informe técnico del Servicio de Minas del Principado de Asturias sobre el accidente.

El director general de Minería, Javier Cueli, ha dado los detalles del documento antes de comparecer en la Comisión Regional de Seguridad y ha reiterado que las conclusiones son "claras". Una de las principales es que la empresa titular de las instalaciones actuaba de manera "clandestina" ya que carecía de autorización para extraer carbón en Cerredo.

Además, asegura el texto, se ignoraban las condiciones de seguridad exigidas y no existían sistemas de ventilación adecuados. Todo esto contribuyó a la formación de una atmósfera potencialmente explosiva con unos niveles de oxígeno por debajo de los límites reglamentarios.

El informe se ha elaborado a partir de las declaraciones de testigos y cierra la Comisión Especial de Seguridad puesta en marcha tras los fallecimientos de Cerredo. En los días previos a la tragedia, según pudo confirmar RTVE.es, varios trabajadores manifestaron síntomas leves de intoxicación por gas. Algunos de ellos, entre los que se encontraban algunos de los fallecidos, comunicaron a sus familiares este malestar y varios acudieron al centro de salud.

Otro minero de Cerredo declaró a la Guardia Civil que su trabajo en la explotación consistía en la extracción de carbón, aunque la empresa responsable no contaba con los permisos requeridos.

Este accidente, el más grave de la minería asturiana, se cobró la vida de cinco personas y otras cuatro resultaron heridas. Dos semanas después de la explosión, dimitía la consejera de Transición Ecológica, Industria y comercio del Gobierno Asturiano, Belarmina Díaz.

El informe que se ha conocido este lunes aconseja, además, su traslado al juzgado de Cangas del Narcea y a la Inspección de Trabajo y Seguridad social. También, la apertura de un expediente sancionador a la empresa responsable de la explotación, Blue Solving.

Las inspecciones "eran las adecuadas" Preguntado el director general de Minas, Javier Cueli, sobre una revisión de las inspecciones en la mina para comprobar que fueron apropiadas, el director general ha admitido que "un análisis como tal ahora mismo no existe". Ha precisado que fueron "las adecuadas en ese momento, teniendo en cuenta que se trataba de una explotación clandestina". No obstante, ha admitido que "hay que mejorar" porque en ese siniestro murieron cinco personas. "En la vida todo es mejorable. Elaborar ahora una teoría sobre qué se puede mejorar, seguramente, sea precipitado por mi parte, pero en cualquier caso, teniendo en cuenta que se produjeron cinco fallecidos, parece evidente que en algo habrá que mejorar", ha reflexionado. Dos muertos tras el derrumbe de una mina en Cangas de Narcea, Asturias