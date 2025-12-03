'Carbón': gloria, dolor e incertidumbre de una industria

El 21 de noviembre, dos mineros murieron mientras sacaban carbón de una mina en el suroccidente de Asturias. La mina de TYC Narcea en Vega de Rengos (Cangas del Narcea) era una de las pocas que aún se dedicaban a la extracción del mineral. La razón: lo que les daba la montaña era antracita, dedicada a la siderurgia, no a las centrales térmicas, condenadas por las políticas de descarbonización.

Nos lo explica Gonzalo Piñuelo, director de la mina de TYC Narcea: “Sacamos un material que se llama antracita. Tiene bajo volátil, bajo azufre y bajas cenizas. Eso lo hace un material idóneo para utilizarlo en procesos siderúrgicos para disminuir las emisiones”. Con Piñuelo visitamos la mina y comprobamos la dureza del trabajo minero. Comprobamos las medidas de seguridad. El pozo, excavado en la montaña, había pasado todos los controles de seguridad y cumplía también el plan de explotación aprobado por el gobierno de Asturias.

Eso no salvó la vida de Anilson Soares y Óscar García, los mineros fallecidos. Ellos habían trabajado antes en otras minas. Como el resto del centenar de mineros de la mina de Vega de Rengos, era el trabajo que tenían y el que hasta cierto punto disfrutaban: pero, sobre todo, porque no había otro. David, picador, dice: “el carbón no tenía que acabarse, no se debía cerrar, son trabajos que se pierden, son recursos naturales que debemos explotar”. En el suroccidente de Asturias, pero también en Laciana y el Bierzo, en la provincia de León, apenas hay alternativas industriales a la minería. Y las minas han ido cerrando.

Accidente minero de Cerredo En marzo de 2025 hubo otro accidente minero. En Cerredo, en Degaña, a pocos kilómetros de Vega de Rengos, cinco mineros murieron por una explosión de grisú, el gas que genera el carbón. En este caso, un juzgado investiga el siniestro, y también una comisión del Parlamento de Asturias. La razón: sospechas de que la empresa propietaria de la mina estaba extrayendo carbón ilegalmente. El caso está bajo investigación en los tribunales y en el Parlamento de Asturias, y ha ocasionado una notable crisis política en Asturias. "Quiero saber qué pasó. Quiero saber si se adoptaron decisiones erróneas, quién las adoptó, si faltó vigilancia", nos dice Adrián Barbón, presidente del Principado y él mismo de familia minera. "Es evidente que estaban ocurriendo irregularidades", asegura Covadonga Tomé, presidenta de la comisión de investigación que se ha formado en la Junta General del Principado. En las cuencas mineras asturianas, los accidentes de 2025 han sido demoledores para la familia de la mina, que ha visto cómo los grandes pozos de Hunosa, la empresa pública del carbón, han ido cerrando. San Nicolás, en Mieres, es el único que queda abierto, pero sólo para recuperar el material y dejar las instalaciones preparadas para el cierre definitivo: las galerías con vetas de carbón se inundan y se sellan para la eternidad. La empresa trabaja en un plan de futuro. "Queremos hacer un parque de energías renovables e intentar aprovechar el agua que tenemos, tanto para temas geotérmicos como para temas de bombeo", explica Jesús Fernández, director de Minería de Hunosa.