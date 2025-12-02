'Carbón', el documental de RTVE sobre la minería de carbón en España y los últimos accidentes mortales en Asturias

Carbón es un documental que aborda la minería de carbón en España y el contexto en el que se han producido los últimos accidentes mortales en Asturias. Es el primer capítulo de una nueva serie documental, DocumentaRTVE. Se podrá ver el miércoles 3 de diciembre a partir de las 22.15 en La 2 de RTVE y en RTVE Play.

DocumentaRTVE es el nuevo espacio de documentales y reportajes de RTVE. Cada entrega ofrece acceso exclusivo a historias de gran impacto y una mirada actual a los temas que marcan el devenir de nuestra sociedad. Con la potencia narrativa de los Servicios Informativos de TVE, el programa combina rigor, emoción y análisis. Su sello distintivo es la investigación en profundidad y el uso del archivo histórico de RTVE. DocumentaRTVE abre una nueva etapa en el documental de servicio público.

El documental Carbón revela el interior de la minería asturleonesa como nunca antes se había visto. El documental muestra imágenes grabadas semanas antes en la mina donde murieron dos mineros en el último accidente de la minería española, un acceso exclusivo de TVE. También aborda el accidente de la explotación ilegal de Cerredo, con cinco fallecidos, y el impacto que ha sacudido a toda la cuenca minera.

Con testimonios directos y una cámara dentro de una mina en activo, ofrece un retrato contundente del sector. Un viaje al presente y futuro de una de las actividades más duras y determinantes del norte del país. Un documental de Víctor García Guerrero y Manu Diéguez.