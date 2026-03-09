Elecciones Castilla y León 2026: cómo sé en qué colegio tengo que votar y cuándo me informan

Los castellano y leoneses acuden a las urnas este próximo 15 de marzo. Este domingo, cerca de casi dos millones de electores están llamados a votar en toda la comunidad autónoma.

En total, el 15 de marzo, los castellanos y leoneses elegirán 82 nuevos procuradores para el Parlamento autonómico, uno más respecto a 2022. 15 serán escogidos por Valladolid, 13 por León, 11 por Burgos, 10 por Salamanca, siete por Zamora, Ávila, Palencia y Segovia, respectivamente, y cinco por Soria.

Las de Castilla y León serán las terceras elecciones autonómicas en tres meses en España tras Extremadura y Aragón. Estas dos citas electorales han arrojado una victoria amarga del PP, que lejos de lograr la mayoría absoluta depende de Vox más de lo que les gustaría. Además, en las dos ha coincidido un mal resultado del PSOE, que se ha quedado en mínimos históricos. Las encuestas apuntan a un escenario parecido en Castilla y León, aunque todo puede pasar.