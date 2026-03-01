Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy | La delegación rusa podría aceptar las garantías de seguridad para Ucrania, tras la guerra, ofrecidas por Washington

00:30

La delegación rusa podría aceptar las garantías de seguridad para Ucrania, tras la guerra, ofrecidas por Washington.

Rusia comunicó en unas conversaciones recientes en Ginebra que estaría dispuesta a aceptar la propuesta de Estados Unidos sobre garantías de seguridad para Ucrania tras la guerra, según declaró el jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Kyrylo Budanov, uno de los principales asesores de Zelenski, afirmó en una entrevista televisada que la delegación rusa indicó que podría aceptar las garantías de seguridad ofrecidas por Washington.

El presidente estadounidense Donald Trump está presionando a Moscú y Kiev para que alcancen un acuerdo que ponga fin al mayor conflicto en Europa desde 1945, aunque Zelenski ha señalado que Ucrania está recibiendo presiones para hacer concesiones.

Ucrania exige garantías de seguridad firmes, que obliguen a Estados Unidos y a sus aliados europeos a actuar si Rusia vuelve a atacar tras un eventual acuerdo de paz. La última ronda de negociaciones en Ginebra, celebrada la semana pasada, no logró avances significativos y fue calificada como difícil por ambas partes, aunque Washington dijo haber visto “progresos significativos”. Budanov añadió que, por ahora, Rusia no ha aceptado celebrar una cumbre entre Zelenski y Vladímir Putin, una posibilidad mencionada anteriormente por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff.