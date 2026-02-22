Omán confirma que Ginebra albergará el próximo jueves una nueva ronda de negociaciones nucleares entre EE.UU. e Irán

El ministro de Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, ha confirmado este domingo que Ginebra albergará el próximo jueves una nueva ronda de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, en las que su país actúa como mediador.

"Me complace confirmar que las negociaciones entre EE.UU. e Irán están programadas para este jueves en Ginebra, con un impulso positivo para ir un paso más allá en la finalización del acuerdo", ha escrito en la red social X.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha subrayado en esa misma red social que su país "está comprometido con la paz y la estabilidad en la región".

"Las negociaciones recientes han incluido el intercambio de propuestas prácticas y han dejado señales positivas. Sin embargo, seguimos de cerca las acciones de EE.UU. y hemos tomado todas las medidas necesarias para cualquier posible escenario", ha añadido.

"Podemos alcanzar un entendimiento sobre principios y cuestiones fundamentales, y garantizar que el programa nuclear de Irán es pacífico y seguirá siéndolo para siempre, al tiempo que se levanten las sanciones", ha dicho este mismo domingo el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en una entrevista con el canal estadounidense CBS.

Su país, según ha dicho, está "trabajando en los elementos de un acuerdo y en el borrador del texto" para discutirlo en las conversaciones con la parte estadounidense.