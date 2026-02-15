Irán confirma que habrá una segunda ronda de negociaciones nucleares el martes: "La pelota está en el campo de EE.UU."

Irán ha confirmado este domingo la celebración de una segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra el martes. El viceministro de Exteriores iraní, Majid Takht-Ravanchi, lo ha anunciado en una entrevista con la cadena británica BBC, desde Teherán, y ha asegurado que "la pelota está en el campo de EE.UU." y que, "si es sincero", se puede alcanzar un acuerdo.

"Si se quiere un acuerdo, hay que centrarse en la cuestión nuclear", ha afirmado Takht-Ravanchi, que ha vuelto a descartar el enriquecimiento cero en Irán, como han exigido las autoridades estadounidenses.

No obstante, asegura que Teherán está dispuesto a "examinar compromisos" sobre su programa nuclear, "siempre que Washington también entable conversaciones sobre el levantamiento de las sanciones". El régimen de los ayatolás considera la suspensión total del enriquecimiento de uranio como una "línea roja" y una violación de sus derechos en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Ante la pregunta de si Irán estaría dispuesto a sacar del país los más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, muy cerca del 90% necesario para el uso militar, el diplomático iraní ha respondido que aún es pronto para decir "qué ocurrirá en el curso de las negociaciones".

Días antes, el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohammad Eslami, afirmó que Teherán podría diluir el uranio enriquecido al 60% si EE. UU. levanta todas las sanciones impuestas al país.