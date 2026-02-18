Telefónica y sus socios en el Reino Unido acuerdan la compra de Netomnia por 2.294 millones de euros

Telefónica ha alcanzado un acuerdo junto con Liberty —su socio en Virgin Media O2— y el fondo de capital riesgo InfraVia Capital para adquirir del segundo mayor operador de fibra del Reino Unido, Netomnia, por unos 2.000 millones de libras, el equivalente a unos 2.294 millones de euros. La adquisición, pendiente de las autorizaciones regulatorias correspondientes, prevé efectuarse a través de Nexfibre, una empresa conjunta de fibra que tienen entre las tres compañías. Así lo ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Telefónica y Liberty Global aportarán conjuntamente unos 150 millones de libras para financiar la operación, mientras que Infravia contribuirá con 850 millones. El precio acordado está sujeto a los ajustes habituales en este tipo de transacciones, como ha señalado Telefónica en un comunicado. Los 1.000 millones de libras restantes hasta completar los 2.000 millones en que está valorada Netomnia se corresponden con deuda y otros ajustes contables, tal y como han informado a EFE fuentes conocedoras del asunto.