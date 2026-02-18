Telefónica y sus socios en el Reino Unido acuerdan la compra de Netomnia por 2.294 millones de euros
- La adquisición, pendiente de autorización regulatoria, prevé efectuarse a través de la compañía Nexfibre
- Telefónica y Liberty Global aportarán 150 millones de libras en la operación, e Infravia contribuirá con 850 millones
Telefónica ha alcanzado un acuerdo junto con Liberty —su socio en Virgin Media O2— y el fondo de capital riesgo InfraVia Capital para adquirir del segundo mayor operador de fibra del Reino Unido, Netomnia, por unos 2.000 millones de libras, el equivalente a unos 2.294 millones de euros. La adquisición, pendiente de las autorizaciones regulatorias correspondientes, prevé efectuarse a través de Nexfibre, una empresa conjunta de fibra que tienen entre las tres compañías. Así lo ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Telefónica y Liberty Global aportarán conjuntamente unos 150 millones de libras para financiar la operación, mientras que Infravia contribuirá con 850 millones. El precio acordado está sujeto a los ajustes habituales en este tipo de transacciones, como ha señalado Telefónica en un comunicado. Los 1.000 millones de libras restantes hasta completar los 2.000 millones en que está valorada Netomnia se corresponden con deuda y otros ajustes contables, tal y como han informado a EFE fuentes conocedoras del asunto.
Movimiento de clientes y de participación
La red de fibra de Netomnia (que se espera cuente con más de 3,4 millones de hogares de fibra y 500.000 clientes a cierre de la transacción) integrará los 2,1 millones de hogares de Virgin Media O2. Como resultado de la operación, Nexfibre tendrá una red de fibra de aproximadamente 8 millones de hogares a finales de 2027. Según el comunicado, Nexfibre y VMO2 tendrán una red combinada de alrededor de 20 millones de hogares en total. Actualmente, Telefónica posee el 25% de Nexfibre, Liberty tiene otro 25% y el 50% restante es de InfraVia Capital.
Como parte de la operación, Virgin Media O2 adquirirá los clientes de Netomnia y las marcas 'YouFibre' y 'Brsk', ampliará su acuerdo mayorista con Nexfibre y recibirá una contraprestación en efectivo por su compromiso mayorista. También obtendrá una participación accionarial del 30% en la sociedad tenedora a través de la cual Telefónica Infra y Liberty Global mantienen actualmente su inversión en Nexfibre.
Con ello, Telefónica Infra, Liberty Global y VMO2 poseerán conjuntamente el 50% de Nexfibre, e InfraVia poseerá el 50% restante. Esta operación se enmarca dentro del plan estratégico de Telefónica en el Reino Unido que incluye, entre otros objetivos, el desarrollo de una red financieramente sostenible y reforzada, la expansión de la fibra y la creación de valor a través de VMO2 y Nexfibre.
Telefónica da este paso después de llevar a cabo una desinversión en Latinoamérica el año pasado. En mayo de 2025, vendió su filial en Uruguay por 389 millones de euros y en marzo de ese mismo año hizo lo mismo con la totalidad de acciones de su filial Colombia Telecomunicaciones (Coltel) por 368 millones de euros. Anteriormente, en febrero, alcanzó un acuerdo para vender Telecom Argentina por 1.245 millones de dólares.