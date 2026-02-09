Calviño destaca 2025 como año "récord" de la inversión del BEI en España con casi 14.000 millones

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha destacado este lunes la inversión "récord" que el organismo ha realizado en España durante el año 2025: unos 11.000 millones de euros de financiación con recursos propios, a los que se suman un total de 2.900 millones desplegados de los fondos europeos Next Generation.

Así lo ha señalado en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE coincidiendo con su visita a España para presentar la actividad del Banco en España durante 2025: "Ha sido un año récord y extraordinario por dos razones: una, el dinamismo de la economía española y, en segundo lugar, esos préstamos Next Generation que han alcanzado la velocidad de crucero justamente en 2025".

De cara a 2026, Calviño prevé que el BEI siga teniendo un papel fundamental en las infraestructuras de los transportes, la vivienda o las redes eléctricas. Sobre este último punto, la presidenta ha destacado que recibieron una financiación récord de 1.900 millones de euros: "Uno de cada dos euros invertidos en España en 2025 en estas redes proceden de la financiación del BEI", ha comentado.

Se multiplica la inversión en vivienda y defensa En lo que respecta a la vivienda, el principal problema para los españoles en este momento, la presidenta del BEI ha señalado que el apoyo a la vivienda asequible y sostenible continúa siendo una prioridad para el organismo. Muestra de ello, ha dicho, es que en los dos últimos años se ha duplicado la financiación con respecto al periodo anterior. "Hay que actuar con distintos elementos. No solo se trata de invertir, que es la parte donde el BEI puede ayudar, también hay que ver cómo limitar la explosión de los pisos turísticos y hay que ver cómo favorecer esa vivienda pública de alquiler para apoyar a las personas que más lo necesitan, sobre todo a los jóvenes", ha recalcado. Asimismo, en un contexto marcado por las crecientes amenazas a la seguridad, el BEI financió con 500 millones de euros a la industria española de defensa, una cifra "histórica", ha resaltado la presidenta. ““ "Aunque en España nos dé la sensación de que la guerra nos pilla lejos, todo el mundo es consciente de que no podemos seguir dependiendo de los Estados Unidos en un ámbito que es crítico para la seguridad de nuestras fronteras", ha señalado, para después recalcar que se ha multiplicado por cuatro la financiación en este área y ya en 2025 el BEI ha alcanzado el objetivo del 5% de la financiación dentro de la Unión Europea. Entre otros proyectos, se está financiando el programa de innovación de Indra y de Oesía, siendo España uno de los países que más financiación ha recibido en este ámbito.