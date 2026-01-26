El exdirector de hospitales de Madrid declara como imputado por los protocolos de las residencias

El exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, declara este lunes 26 de enero como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid. Mur, firmante de los protocolos que presuntamente impidieron el traslado de ancianos enfermos desde las residencias a los hospitales durante la primera ola de la pandemia, deberá explicar su gestión en una causa que investiga la presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a mayores.

Esta citación supone la quinta vez que se le convoca como imputado, aunque hasta ahora no había llegado a prestar declaración por diferentes motivos. El magistrado ha autorizado finalmente que el exalto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso testifique por videoconferencia desde el Principado de Andorra, lugar donde Mur reside y trabaja actualmente. Esta jornada se considera clave para reactivar una instrucción que ha permanecido paralizada durante meses debido a diversos conflictos de competencia entre los juzgados madrileños.

El origen de la investigación judicial La causa tiene su centro en la querella interpuesta por la familia de un residente fallecido en el centro Amavir Valdebernardo. En concreto, se investiga el fallecimiento del padre de Ángela Armingol, un caso vinculado directamente al llamado Protocolo de Coordinación Sociosanitaria. La justicia trata de determinar si la aplicación de estos documentos supuso una vulneración de los derechos de los residentes al limitar su acceso a la atención hospitalaria en los momentos más críticos de la crisis sanitaria. Reyero afirma que el 90% de los ancianos murió en la residencia sin ser derivados en la primera ola de la COVID RTVE.es/AGENCIAS Pese a los intentos de varios jueces de inhibirse para unificar las investigaciones en una macrocausa bajo el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, dicho magistrado rechazó la solicitud. Actualmente, la unificación del caso se encuentra a la espera de una decisión definitiva por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

Un historial de incomparecencias El camino hasta la declaración de este lunes ha estado marcado por las suspensiones. El pasado 26 de mayo, tanto Mur como el otro investigado, Francisco Javier Martínez Peromingo, debían comparecer ante el Juzgado número 3, pero la cita se canceló alegando que no se les había dado traslado de las actuaciones. Semanas más tarde, el Juzgado de Leganés suspendió de nuevo las comparecencias al decidir inhibirse. Suspendidas las declaraciones de los excargos de Ayuso imputados por las muertes en las residencias de Madrid S. QUÍLEZ La situación de tensión jurídica aumentó el pasado 9 de diciembre, cuando Mur no se presentó a sus citas en los juzgados de Madrid y Collado Villalba, argumentando que no había recibido las notificaciones oficiales. Esta incomparecencia motivó que la acusación particular llegara a solicitar una orden de busca y captura. Días después, el exdirector se personó en el procedimiento y solicitó declarar de forma telemática desde su actual residencia. El supuesto 'arquitecto' de los protocolos de las residencias de Madrid en la pandemia admite que eran "discriminatorios" RTVE.es / AGENCIAS

Cruce de acusaciones entre cargos La declaración de Mur es fundamental para contrastar la versión ofrecida por Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo de los protocolos, quien ya compareció ante el juez el pasado 9 de diciembre. En su testimonio, Peromingo señaló directamente a Mur, a quien culpó de los posibles elementos discriminatorios que pudieran contener las órdenes de no derivación a hospitales. Ambos ejercieron como directores de Coordinación Sociosanitaria bajo el mandato de Ayuso. El "abandono" y la "impotencia" de las residencias madrileñas en lo peor de la pandemia: "Era como ir a una guerra" ÁLVARO CABALLERO