El exdirector de hospitales de Madrid declara como imputado por los protocolos de las residencias
- Carlos Mur de Viu comparecerá por videoconferencia desde Andorra tras cuatro intentos fallidos de citación judicial
- Las plataformas de familiares piden que "tire de la manta" sobre la gestión del Gobierno de Ayuso durante la primera ola
El exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, declara este lunes 26 de enero como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid. Mur, firmante de los protocolos que presuntamente impidieron el traslado de ancianos enfermos desde las residencias a los hospitales durante la primera ola de la pandemia, deberá explicar su gestión en una causa que investiga la presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a mayores.
Esta citación supone la quinta vez que se le convoca como imputado, aunque hasta ahora no había llegado a prestar declaración por diferentes motivos. El magistrado ha autorizado finalmente que el exalto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso testifique por videoconferencia desde el Principado de Andorra, lugar donde Mur reside y trabaja actualmente. Esta jornada se considera clave para reactivar una instrucción que ha permanecido paralizada durante meses debido a diversos conflictos de competencia entre los juzgados madrileños.
El origen de la investigación judicial
La causa tiene su centro en la querella interpuesta por la familia de un residente fallecido en el centro Amavir Valdebernardo. En concreto, se investiga el fallecimiento del padre de Ángela Armingol, un caso vinculado directamente al llamado Protocolo de Coordinación Sociosanitaria. La justicia trata de determinar si la aplicación de estos documentos supuso una vulneración de los derechos de los residentes al limitar su acceso a la atención hospitalaria en los momentos más críticos de la crisis sanitaria.
Pese a los intentos de varios jueces de inhibirse para unificar las investigaciones en una macrocausa bajo el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, dicho magistrado rechazó la solicitud. Actualmente, la unificación del caso se encuentra a la espera de una decisión definitiva por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.
Un historial de incomparecencias
El camino hasta la declaración de este lunes ha estado marcado por las suspensiones. El pasado 26 de mayo, tanto Mur como el otro investigado, Francisco Javier Martínez Peromingo, debían comparecer ante el Juzgado número 3, pero la cita se canceló alegando que no se les había dado traslado de las actuaciones. Semanas más tarde, el Juzgado de Leganés suspendió de nuevo las comparecencias al decidir inhibirse.
La situación de tensión jurídica aumentó el pasado 9 de diciembre, cuando Mur no se presentó a sus citas en los juzgados de Madrid y Collado Villalba, argumentando que no había recibido las notificaciones oficiales. Esta incomparecencia motivó que la acusación particular llegara a solicitar una orden de busca y captura. Días después, el exdirector se personó en el procedimiento y solicitó declarar de forma telemática desde su actual residencia.
Cruce de acusaciones entre cargos
La declaración de Mur es fundamental para contrastar la versión ofrecida por Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo de los protocolos, quien ya compareció ante el juez el pasado 9 de diciembre. En su testimonio, Peromingo señaló directamente a Mur, a quien culpó de los posibles elementos discriminatorios que pudieran contener las órdenes de no derivación a hospitales. Ambos ejercieron como directores de Coordinación Sociosanitaria bajo el mandato de Ayuso.
La exigencia de los familiares
Las plataformas que agrupan a los afectados han seguido de cerca este proceso judicial. En un comunicado, las organizaciones Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia han instado al exdirector general a romper su silencio y colaborar con el esclarecimiento de los hechos. Las asociaciones han sido contundentes al pedir que el investigado se decida a "tirar de la manta" y cuente lo que sabe sobre lo ocurrido durante la pandemia en los centros de mayores madrileños.