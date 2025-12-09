El supuesto 'arquitecto' de los protocolos de las residencias de Madrid en la pandemia admite que eran "discriminatorios"

El ex director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el 'arquitecto' del protocolo por el que no se derivó a usuarios de residencias de ancianos a hospitales en la primera oleada de la pandemia en 2020 ha admitido en su declaración como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 23 de Plaza Castilla que los protocolos remitidos a los geriatras eran "discriminatorios" al excluir por patologías y que él mismo lo advirtió en varias ocasiones por escrito a Carlos Mur, el entonces responsable que firmó el protocolo.

A la citación como imputados —en la causa que investiga la querella de la familiar de un residente de Amavir Valdebernardo— no han acudido ni Mur, que entonces era director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ni tampoco Pablo Busca, exresponsable del Servicio de Urgencia Médica (Summa 112), que gestionaba las ambulancias públicas. La defensa de las familias de los fallecidos en residencias de Madrid en la pandemia que ejerce Alejandra Jacinto, ha anunciado que pedirá la busca y captura de ambos.

Según ha asegurado Peromingo en su declaración, él se limitó a revisar borradores y la elaboración de los documentos partió de Mur —al que sucedió después en el cargo— indicando además que las residencias no estaban medicalizadas. Y ha negado haber participado en idear esa estrategia de protocolos ante el juez que investiga la causa a raíz de la querella presentada por una familiar de un residente de Amavir Valdebernardo.

Por su parte, el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón, ha dicho en su declaración también como imputado, que no tuvo constancia de ningún protocolo de exclusión hospitalaria y que únicamente aplicó criterios clínicos propios durante la pandemia. Admitió además que el paciente de este caso no fue derivado al hospital, aunque no pudo precisar detalles de diagnóstico.

"Queremos que todas las personas declaren para ver qué responsabilidades hay. Es evidente que una persona como director general toma esas decisiones no por si solo. Puede tirar de la manta pero tiene que dejar de eludir la acción de la Justicia", ha aseverado la abogada al respecto.

La acusación pedirá la búsqueda y captura de Carlos Mur y Pablo Busca En declaraciones a los periodistas, Jacinto ha calificado como un "absoluto chasco y una absoluta vergüenza" que Mur, firmante del protocolo de no derivación de residencias a hospitales y director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño en marzo de 2020, haya logrado "eludir la acción de la justicia". En este sentido, ha detallado que el Juzgado ha alegado que "no ha podido ser citado" y que "no le encuentran", pese a haberlo intentado en "tres o cuatro ocasiones" de todas las maneras posibles. Lo cierto, afirma Jacinto, es que "este señor parece estar desaparecido o incluso detrayendo la propia acción de la justicia". Desde la acusación se va a solicitar que se le ponga en búsqueda y captura al considerar que no puede "seguir burlando la acción de los tribunales y, sobre todo, burlando también el dolor de las víctimas, que tienen todo el derecho del mundo a tener una investigación en condiciones". También presentarán la solicitud contra Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (Summa 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas, y que tampoco ha acudido a los juzgados. Su no asistencia es para Jacinto "inentendible", ya que el investigado estaría trabajando en el Gobierno vasco y, por tanto, "localizable a todas luces". Un informe concluye que "podrían haberse evitado" miles de muertes en las residencias de Madrid durante la pandemia ÁLVARO CABALLERO También deberán prestar declaración este miércoles, pero esta vez ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, a partir de las 10:00 horas, en este caso, por la querella presentada por el familiar de una persona que vivía en la residencia Sanitas Torrelodones. El origen de estos procedimientos está en actuaciones judiciales puestas en marcha por familiares de residentes que fallecieron durante la primera ola de la pandemia. En este segundo proceso judicial también se encuentra imputado el geriatra de enlace del hospital Puerta de Hierro. El pasado 26 de mayo, debían comparecer como imputados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, pero las declaraciones se suspendieron después de que los imputados alegaran que no se les había dado traslado de las actuaciones. Suspendidas las declaraciones de los excargos de Ayuso imputados por las muertes en las residencias de Madrid S. QUÍLEZ

La decisión sobre el juzgado competente, todavía pendiente Unas semanas más tarde, el 17 de junio, el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés también suspendió las declaraciones de los tres ex altos cargos al decidir inhibirse precisamente en favor del Juzgado 3 de Madrid, al entender que éste "estaba investigando con anterioridad los mismos hechos". El abogado de Martínez Peromingo solicitó la inhibición. La decisión sobre cuál es el Juzgado competente para decidir sobre decenas de causas judiciales está pendiente de la Audiencia Provincial de Madrid. El Juzgado 3 de Madrid no aceptó acumular las causas. Además, mientras Peromingo solicita que todos los procedimientos se acumulen en el Juzgado 3 de Madrid, Mur pide lo contrario y defiende que cada causa debe verse en el juzgado del lugar donde residía la víctima. En diversos procedimientos se han presentado recursos sobre las decisiones judiciales adoptadas, que son los que deberá resolver la Audiencia Provincial de Madrid. Díaz Ayuso ha afirmado que las causas judiciales que investigan la asistencia en las residencias madrileñas durante la pandemia constituyen una "operación de Estado" que busca alimentar "el negocio de cuatro frustrados que buscan o vender libros o que se les vuelva a hacer casito en unas listas electorales". Ve una "operación política" que intenta "decirle al pueblo de Madrid que no sabe lo que vota y que son tontos, que los madrileños no saben lo que pasó en la pandemia". La Justicia, ha señalado la presidenta madrileña, "ya ha dado la razón a la Comunidad de Madrid en 143 ocasiones dejando claro que la atención fue adecuada, que no hubo en ningún momento un móvil discriminatorio", y ha acusado a "activistas políticos" de actuar bajo el lema "hay que retorcer el dolor de las víctimas".