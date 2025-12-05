Tres ex altos cargos de Ayuso declararán la próxima semana como imputados por el 'caso residencias'

Tres ex altos cargos del Gobiernos de Isabel Díaz Ayuso han sido citados a declarar la próxima semana como imputados en dos juzgados de la Comunidad de Madrid por el conocido como caso residencias, que investiga las muertes en las residencias de la región durante la primera ola de la pandemia de COVID-19. Los investigados fueron citados en dos ocasiones anteriores, pero finalmente no prestaron declaración.

Según ha avanzado este viernes la asociación Marea de Residencias, se analiza si cometieron un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid, el cual está castigado en el artículo 511 del Código Penal. La causa se encontraba archivada provisionalmente, pero fue reabierta el 1 de abril a solicitud de la Fiscalía Provincial.

Así, tendrán que declarar los firmantes del protocolo de no derivación de mayores en residencia a hospitales al inicio de la pandemia —más conocido como "protocolo de la vergüenza"—: el que fuera director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño, Carlos Mur, y su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo.

Pero también Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas.

Las declaraciones, el 9 y 10 de diciembre Los tres ex altos cargos están citados a declarar el martes 9 de diciembre como investigados en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, a partir de las 10:00 horas, donde se analiza la querella interpuesta por la familiar de una persona que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo. Mientras que el miércoles 10 de diciembre deberán hacer lo propio ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, también a partir de las 10:00 horas. En este caso, la querella fue presentada por la familiar de una persona que vivía en la residencia Sanitas Torrelodones. En los procedimientos judiciales también se encuentran imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro, respectivamente.