Miles de personas reclaman en Madrid "justicia" y "dignidad" para las víctimas de covid en las residencias madrileñas
- Reivindican una Ley de Residencias Estatal, que garantice los derechos a las personas que viven en estos centros
- 7.291 personas murieron en residencias de la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de la pandemia
Miles de personas se han vuelto a manifestar este sábado en Madrid para reclamar "justicia" y "dignidad" para las 7.921 víctimas de residencias de mayores en la región durante la pandemia de covid-19, y exigir un cambio de modelo asistencial en estos centros.
Convocados por la plataforma Marea de Residencias, los manifestantes han marchado desde la plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno autonómico que preside Isabel Díaz Ayuso.
Bajo el lema "¡Justicia para las víctimas en las residencias! ¡Para los vivos dignidad, derechos humanos!", la movilización busca honrar la memoria de las 7.291 víctimas mortales registradas en residencias madrileñas durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus y denunciar el "abandono institucional" actual de los mayores.
La organización advierte que la ausencia de justicia fomenta la impunidad y puede conducir a la repetición de errores ante una nueva crisis.
Una de las principales reivindicaciones es la aprobación de una Ley de Residencias Estatal, que garantice los derechos y la dignidad a las personas que viven en estos centros y que asegure unas condiciones laborales adecuadas para el personal que se dedica a los cuidados.
Mortalidad superior en los centros de "colaboración público-privada"
La plataforma defiende un modelo público de residencias y argumenta que los estudios postpandemia muestran que los centros de "colaboración público-privada" registraron una mortalidad superior a los públicos, pero las administraciones siguen apostando por este modelo "sin tener en cuenta la trágica experiencia pasada".
Más Madrid ha acudido a apoyar a los familiares de los fallecidos en las residencias que "murieron de forma indigna" durante la pandemia, y sobre lo que han vuelto a reclamar una investigación "rigurosa". "La memoria no se negocia y la dignidad no debe ser pisoteada", ha dicho la diputada de Más Madrid Diana Paredes, que ha celebrado "la batalla" de los familiares contra "el silencio institucional" del Gobierno de Ayuso que, ha denunciado, lleva cinco años sin escucharles.
Y ha subrayado que los familiares continuarán luchando en los tribunales "hasta que el último responsable de los protocolos de la vergüenza se siente en el banquillo y paguen por lo que hicieron".
Por su parte, desde el Ejecutivo madrileño han subrayado que ya son 143 causas archivadas sobre los protocolos de derivación hospitalaria aplicados durante la pandemia y han defendido que "se hizo todo lo humanamente posible para salvar cada vida".