Miles de personas reclaman en Madrid "justicia" y "dignidad" para las víctimas de covid en las residencias madrileñas

Miles de personas se han vuelto a manifestar este sábado en Madrid para reclamar "justicia" y "dignidad" para las 7.921 víctimas de residencias de mayores en la región durante la pandemia de covid-19, y exigir un cambio de modelo asistencial en estos centros.

Convocados por la plataforma Marea de Residencias, los manifestantes han marchado desde la plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno autonómico que preside Isabel Díaz Ayuso.

Bajo el lema "¡Justicia para las víctimas en las residencias! ¡Para los vivos dignidad, derechos humanos!", la movilización busca honrar la memoria de las 7.291 víctimas mortales registradas en residencias madrileñas durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus y denunciar el "abandono institucional" actual de los mayores.

La organización advierte que la ausencia de justicia fomenta la impunidad y puede conducir a la repetición de errores ante una nueva crisis.

Una de las principales reivindicaciones es la aprobación de una Ley de Residencias Estatal, que garantice los derechos y la dignidad a las personas que viven en estos centros y que asegure unas condiciones laborales adecuadas para el personal que se dedica a los cuidados.