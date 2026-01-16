Ucrania, Venezuela y Trump marcarán la ronda de contactos que Sánchez inicia el lunes con Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iniciará este lunes por la tarde con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, una ronda de contactos para hablar sobre el posible envío de tropas a Ucrania, si se produce un alto el fuego, y también sobre la política de defensa.

Tras el líder del PP, la ronda seguirá el martes con Sumar y ERC y con Bildu y el PNV el jueves. Feijóo, no obstante, ha dejado claro que quiere abordar más temas y hablar de la política exterior de España en su conjunto, de la situación en Venezuela y de las relaciones del Ejecutivo de Sánchez con el régimen chavista. Este viernes Feijóo ha asegurado que la seguridad ha de ser la "prioridad" de Europa, ante los momentos "peligrosos" y de "incertidumbre" que vive el mundo y ha instado a la UE a "prepararse para defenderse" y para hacer frente "a todas las amenazas" que pueden afectar a "la democracia" y "estilo de vida" de los europeos.

Después de Feijóo llegará el turno del socio de Gobierno, Sumar. Un encuentro que se produce unos días después del último enfrentamiento entre ambos, tras el choque por la vivienda y la política del PSOE en esta materia. La reunión será a las 10 y una hora más tarde será el momento de otro de los socios más críticos con el Gobierno, ERC y su portavoz Gabriel Rufián.

Junts no acudirá a la ronda de contactos

El miércoles, está previsto que Sánchez participe en el Foro de Davos, por lo que dejará ese día libre de reuniones, y el jueves continuarán estas citas con el turno de EH Bildu y su portavoz, Mertxe Aizupura, a las 10 horas y posteriormente, a las 11 horas, será el PNV con Maribel Vaquero a la cabeza quien acudirá a La Moncloa para hablar sobre el posible envío de tropas españolas a Ucrania, si se produce un alto el fuego, para reconstruir el país. Además, el presidente del Gobierno tiene previsto hablar con todos ellos sobre la política de defensa, con asuntos de actualidad como Venezuela o Groenlandia.

Sin embargo, la ronda de contactos no será completa. Junts ha informado este viernes de que no acudirá a las reuniones que el presidente del Gobierno mantendrá con los distintos grupos parlamentarios, a excepción de Vox, para hablar sobre el envío de tropas a Ucrania al no ver necesaria "una fotografía". "No vemos necesaria una fotografía", han explicado fuentes del partido, señalando que "se dan por informados" sobre el tema que Sánchez quiere abordar con los grupos parlamentarios. Asimismo, dado que no se va a tratar otro tema, los de Carles Puigdemont no creen que sea necesario.

Cabe recordar que el 27 de octubre Junts decidió romper su relación con el PSOE debido a los "incumplimientos" de este partido de los acuerdos alcanzados entre ambas formaciones. El Gobierno trató de acercar posturas con los de Puigdemont desbloqueando la ley sobre la multirreincidencia y con un decreto que incluye medidas reclamadas por ellos. Este jueves mismo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, recordó que hasta que los socialistas no cumplan con lo acordado con su partido "no tenemos nada que hablar".