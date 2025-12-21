Elecciones en Extremadura: qué mayoría se necesita para gobernar la Junta

Este 21 de diciembre, los extremeños tienen una cita con las urnas para elegir la composición de la nueva Asamblea de Extremadura. Un total de 65 escaños están en juego, de los que 36 corresponden a la provincia de Badajoz y 29 pertenecen a Cáceres, según la población con la que cuenta cada territorio. Por tanto, la mayoría absoluta para gobernar está en los 33 escaños.

Hasta las elecciones de 2023, Extremadura estaba acostumbrada a las mayorías absolutas, y normalmente los presidentes autonómicos lograban la investidura con facilidad (tan solo durante el primer Gobierno del PP, el de José Antonio Monago, en 2011, fue necesaria una mayoría simple).

Pero esa tendencia se rompió en los últimos comicios autonómicos, y después de días de tiras y aflojas de la candidata 'popular', María Guardiola, que no quería pactar con Vox, finalmente tuvo que ceder y formar un Gobierno de coalición con los de Santiago Abascal, porque era la única opción que sumaba los 33 escaños necesarios para la mayoría absoluta para la investidura.

En la legislatura que ahora acaba, el PSOE y el PP están empatados a escaños (28), aunque en votos, los socialistas adelantaron a los 'populares'. Tras las últimas elecciones, Vox entró por primera vez en la Asamblea extremeña con cinco diputados, después de la desaparición de Ciudadanos; mientras que la coalición de Podemos-IU-AV logró cuatro escaños.

Ningún partido lograría la mayoría absoluta Guardiola adelantó las elecciones autonómicas tras no lograr sacar adelante los presupuestos de 2026, con el fin de poder tener las manos libres para gobernar. Sin embargo, lo cierto es que las encuestas para el 21D dibujan un panorama que se parece al de los anteriores comicios: ningún partido podrá gobernar por sí solo y necesitará apoyo de otros. Según el promedio de encuestas de DatosRTVE, el PP se impondría al PSOE, formación que dejaría de ser primera fuerza en Extremadura. Sin embargo, Guardiola volvería a tener que depender de Vox. Los 'populares' ganarían solo un escaño con respecto a 2023, pero seguiría siendo insuficiente para lograr la investidura por sí sola. Vox sería la formación que más crecería, al pasar de cinco a nueve asientos. Así cierran las encuestas de las elecciones en Extremadura: el PP ganaría sin mayoría absoluta y con un Vox más fuerte DatosRTVE Entre tanto, en el bloque de la izquierda, el PSOE perdería cinco escaños, y lograría 23 representantes, y en el caso de la coalición en la que está integrado Podemos, Unidas por Extremadura, se quedaría igual que en la actual legislatura, con cuatro diputados. Así, este bloque no sumaría en ningún caso. No parece que en la Asamblea de Extremadura vaya a entrar ninguna de las demás coaliciones que se presentan. Este año los extremeños podrán elegir a sus representantes entre un total de diez partidos en la provincia de Badajoz y once listas en la provincia de Cáceres. Esta diferencia de candidaturas se debe a que Extremadura Unida solo se presentará por Cáceres.