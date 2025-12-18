Telefónica firmará el próximo lunes con los sindicatos el acuerdo del ERE que afectará a 4.539 trabajadores

La última reunión entre el Grupo Telefónica y los sindicatos ha finalizado, esta tarde, con un acuerdo sobre el número de salidas que se llevarán a cabo en la filial de Movistar Plus+ en el marco del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la compañía. En el caso de Movistar Plus+ serán 175 empleados los que dejarán de formar parte del personal, 15 menos que la cifra inicial que se había planteado. Este último pacto reduce el recorte de plantilla hasta los 4.539 trabajadores, lo que supone un 25% menos frente a los 6.088 despidos que se plantearon en un primer momento.

Finalmente, la afectación del ERE supone el despido de 3.765 personas en las empresas del CEV (2.925 en Telefónica de España, 120 en Telefónica Soluciones y 720 en Móviles); 599 más para las GBUs que se reparten de esta forma: 301 en Telefónica SA; 186 más en Innovación Digital y otras 112 en Global Solutions. A estas cantidades se suma el acuerdo sellado esta tarde para 175 trabajadores de la filial de Movistar Plus+.

Se cierra así una intensa negociación que ha durado cerca de tres semanas con reuniones en las siete sociedades afectadas por este ERE. El sindicato UGT, a través de un comunicado que ha hecho público, ha anunciado que refrenda los resultados de la negociación y firmará los acuerdos alcanzados en el Grupo Telefónica. El grupo sindical ha asegurado que lo hacen porque "han conseguido los objetivos que se habían marcado en defensa de los trabajadores".