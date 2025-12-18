Telefónica firmará el próximo lunes con los sindicatos el acuerdo del ERE que afectará a 4.539 trabajadores
- En la última reunión de este jueves se ha pactado la salida de 175 de su filial Movistar Plus+
- La compañía despedirá, finalmente, a 4.539 trabajadores, uno de cada cinco empleados del total de la plantilla
La última reunión entre el Grupo Telefónica y los sindicatos ha finalizado, esta tarde, con un acuerdo sobre el número de salidas que se llevarán a cabo en la filial de Movistar Plus+ en el marco del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la compañía. En el caso de Movistar Plus+ serán 175 empleados los que dejarán de formar parte del personal, 15 menos que la cifra inicial que se había planteado. Este último pacto reduce el recorte de plantilla hasta los 4.539 trabajadores, lo que supone un 25% menos frente a los 6.088 despidos que se plantearon en un primer momento.
Finalmente, la afectación del ERE supone el despido de 3.765 personas en las empresas del CEV (2.925 en Telefónica de España, 120 en Telefónica Soluciones y 720 en Móviles); 599 más para las GBUs que se reparten de esta forma: 301 en Telefónica SA; 186 más en Innovación Digital y otras 112 en Global Solutions. A estas cantidades se suma el acuerdo sellado esta tarde para 175 trabajadores de la filial de Movistar Plus+.
Se cierra así una intensa negociación que ha durado cerca de tres semanas con reuniones en las siete sociedades afectadas por este ERE. El sindicato UGT, a través de un comunicado que ha hecho público, ha anunciado que refrenda los resultados de la negociación y firmará los acuerdos alcanzados en el Grupo Telefónica. El grupo sindical ha asegurado que lo hacen porque "han conseguido los objetivos que se habían marcado en defensa de los trabajadores".
Está previsto que el acuerdo se firme el próximo lunes
A falta de conocer la postura de CC.OO., se prevé que el acuerdo se firme el próximo lunes, 22 de diciembre, que además recoge la renovación de tres convenios colectivos. La empresa ha asumido, asimismo, un compromiso de creación de empleo del 10%, orientado a "equilibrar la plantilla y los territorios", como han apuntado desde la compañía.
Entre las mejoras incorporadas durante la negociación, también se han elevado las indemnizaciones en forma de rentas superiores a las previstas legalmente, salvo cuando resulte más favorable la anualidad.
Además, entre otros puntos, se amplía la cobertura del seguro de salud, se mantiene el seguro colectivo y de supervivencia, se suma una aportación extraordinaria de 1.000 euros al plan de pensiones a los 63 años, si no se moviliza o rescata antes, y la liquidación de la expectativa del premio de servicios prestados en el momento de la extinción, cuando corresponda.
El sindicato UGT ha apuntado también que la empresa ha aceptado incorporar al texto final otras mejoras del proceso previo, como la confirmación de bienios y pases de nivel en el año de salida y el mantenimiento de fondos sociales y ofertas comerciales.